Ranón inicia San Roque con una parrillada y música

La localidad sotobarquense de Ranón comenzó ayer sus fiestas de San Roque con una parrillada popular, en la imagen. Las costillas y otras carnes asadas precedieron a las primeras sesiones musicales programadas de las fiestas, que estaba previsto que corriesen a cargo de "Los Mendezcatos" y el dúo "Cover".

