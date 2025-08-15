Ranón inicia San Roque con una parrillada y música
La localidad sotobarquense de Ranón comenzó ayer sus fiestas de San Roque con una parrillada popular, en la imagen. Las costillas y otras carnes asadas precedieron a las primeras sesiones musicales programadas de las fiestas, que estaba previsto que corriesen a cargo de "Los Mendezcatos" y el dúo "Cover".
