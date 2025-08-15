El Xiringüelu y las Piraguas hacen perder fuerza al Festival de la Cerveza de Avilés

El Festival de la Cerveza de Avilés ha perdido fuerza. Así lo afirman muchos de los hosteleros participantes, que pese a que destacan el buen ambiente que ha imperado una edición más en el certamen , la coincidencia de la fiesta dedicada a la bebida de germinado de cebada fermentado con otras grandes citas del calendario festivo asturiano les ha hecho perder afluencia. "Coincidir con Piraguas y el Xiringüelu se ha traducido en un menor consumo en los puestos hosteleros", explicó Hugo Martínez, gerente del Mercado de Avilés, entidad organizadora del evento.

A las puertas de su trigésima edición, el festival no solo ofreció atractivos para los más cerveceros, sino que busca llegar a todos los públicos con una amplia programación musical y gastronómica. Este año contó con 28 puestos: 18 dedicados a la protagonista indiscutible, la cerveza –tanto asturiana como nacional e internacional– y 10 destinados a la oferta culinaria, con propuestas que fueron desde la tradicional pulpería hasta novedades como las hamburguesas "smash".

La cita, ya consolidada en el calendario veraniego avilesino, también se desarrolló con un horario más reducido para garantizar el derecho al descanso de los vecinos del entorno. Para cumplir con este objetivo, se llevó a cabo un control constante de los niveles de ruido mediante sonómetros y un contacto directo con los representantes vecinales. "En todo momento estuvimos en comunicación y han quedado satisfechos", señaló Martínez.

Esta medida también fue señalada por algunos hosteleros como culpable del ligero descenso en las cajas padecido este año. "Teníamos el compromiso de respetar el descanso de los vecinos, y aunque esto suponga un descenso en las ventas, preferimos garantizar que el festival pueda seguir celebrándose aquí", argumentó Martínez.

David Franqueira, propietario de El Bombé, que cuenta con un puesto en la feria, lo confirmó: "A diferencia de los establecimientos de comida, los puestos de bebida notamos bastante las dos horas menos de festival". Sin embargo, Franquira aclaró que, en su caso, la demanda respecto a otros años no ha disminuido de forma significativa.

La Feria es, para muchos, un punto de encuentro para amigos y familias. "Lo mejor es el momento que pasas con los amigos y disfrutar juntos de la gastronomía y las copas", comentó Jennifer Iglesias, avilesina y habitual del evento. Aunque el público principal es local, la cita también atrae a visitantes de distintos puntos de Asturias y del resto de España, que aprovechan para saborear distintas variedades artesanas, acompañadas de buena comida y música en un mismo espacio. Este es el caso de Pedro Sánchez, procedente de Toledo, que visita Avilés junto a amigos para escapar del calor y, al mismo tiempo, disfrutar del ambiente festivo. "Aquí se puede degustar una buena pinta y buen tiempo", exclamó.

.El ambiente del festival se completa con música en vivo, lo que contribuye a crear una experiencia que va más allá de las bebidas. Los expositores, tanto locales como de fuera, valoran la oportunidad de mostrar sus productos a un público diverso y entusiasta. El evento ha conseguido crear una comunidad fiel. Julio Alberto Rodríguez y Natalia Fernández asisten cada año en busca de sabores, ocio y diversión. "Venimos por todas las cosas que ofrecen", aseguraron, mientras comparten brindis.