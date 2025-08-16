Abierto el plazo de ayudas para las asociaciones vecinales de Castrillón
I. G.
Piedras Blancas
El Ayuntamiento de Castrillón abrió ayer el plazo para que las asociaciones vecinales de Castrillón concurran a la convocatoria de subvenciones destinadas a sufragar su funcionamiento.
La partida que figura en el presupuesto –prorrogado, de 2024– es de 20.000 euros, que se repartirán en función del número de colectivos vecinales que soliciten las ayudas, las personas asociadas de cada entidad y su colaboración de las mismas en actividades organizadas por el Ayuntamiento y patronatos.
Las peticiones podrán presentarse por vía telemática hasta el próximo día 3 de septiembre.
