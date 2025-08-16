Ambiedes celebra una jornada festiva con paella y rifa de la xata
Santiago de Ambiedes (Gozón) celebró ayer una completa jornada festiva. Un total de 160 personas se sentaron a la mesa para degustar una paella popular (en la imagen de la izquierda, la preparación) después de haber rifado una xata de la raza Asturiana de los valles (en la foto de la derecha), de nombre "Bonita", y que fue adjudicada a la Ganaderia Falcón, por 1.900 euros. También hubo misa de campaña y un mercadillo.
