Avilés Alquila más activo que nunca: estos son los contratos ya firmados a través del programa municipal

El programa municipal Avilés Alquila, impulsado a través de la Fundación San Martín de forma pionera en 2012 con el fin de facilitar el acceso a la vivienda en alquiler y dinamizar el mercado residencial del municipio, ha alcanzado un nuevo hito en julio de 2025 con un total de 634 contratos firmados desde su puesta en marcha. Solo en lo que va de año se han formalizado 118 contratos, una media de 17 por mes, lo que supone casi el veinte por ciento del total. Esta cifra representa un notable incremento respecto al mismo periodo de años anteriores: 77 contratos hasta julio de 2024, 31 en 2023 y 23 en 2022.

Además, hay trece viviendas más dadas de alta en espera de firmar contrato en los próximos días, a falta de la validación del "scoring" (evaluación positiva de la operación) por parte de la aseguradora, según los datos recogidos en un informe mensual por la Fundación San Martín. La media del precio de alquiler de la vivienda es de 461,34 euros.

Las viviendas alquiladas a lo largo de este año a través del programa Avilés Alquila se distribuyen por prácticamente todos los barrios de Avilés, siendo el centro (45), Quirinal (12) y Versalles (11) las zonas con mayor número de inmuebles. Otras áreas destacadas son Puerta la Villa, La Luz, Jardín de Cantos y La Magdalena.

En cuanto a las características físicas de los inmuebles: el 57 por ciento de las viviendas puestas en alquiler cuentan con ascensor pese a tratarse, en una cifra importante, de inmuebles antiguos, de más de cuarenta años. La superficie más común es de entre 60 y 80 metros cuadrados y la mayoría disponen de 2 o 3 habitaciones. El precio medio del metro cuadrado se sitúa en 6,80 euros por metro cuadrado y el precio medio mensual del alquiler es de 461,34 euros, siempre según los datos de la Fundación.

Los inquilinos del programa Avilés Alquila tienen entre los 22 y los 75 años. El grupo mayoritario tiene menos de 35 años, lo que refleja el atractivo del programa para jóvenes en búsqueda de su primera vivienda. En cuanto a su procedencia: el 58 por ciento son de nacionalidad española, mientras que el 42 por ciento restante corresponde a personas extranjeras. Ocho de cada diez no necesitaron avalistas para acceder a la vivienda, lo que evidencia la efectividad del modelo de garantías del programa.

En cuanto a los propietarios llama la atención que varios tienen más de una propiedad en el programa Avilés Alquila a disposición de posibles arrendatarios.

El perfil: avilesino con más de un piso en la ciudad

El programa "Avilés Alquila" ha sido recibido con los brazos abiertos desde el primer momento por los gestores inmobiliarios. También por los propietarios de pisos; algunos, como consta en el último informe, de julio de este año, con más de un inmueble. Las "patas" del programa son dos líneas de garantías, una para satisfacer a los propietarios de las viviendas y otra para hacer lo mismo con los arrendatarios. Básicamente, a los primeros se le garantiza el cobro de las mensualidades y la reparación de daños en las viviendas y a los segundos, precios por debajo de la media del mercado libre y el acceso a viviendas en perfectas condiciones. El perfil del arrendador es diverso, con edades comprendidas entre los 29 y los 93 años. El 99 por ciento es de nacionalidad española y un gran número reside en la propia ciudad. Un dato destacable en este sentido es que 12 propietarios han incorporado este año más de una vivienda al programa. Además, 10 inmobiliarias avilesinas actúan como agentes colaboradores, facilitando la incorporación de nuevas viviendas e inquilinos. Actualmente se ofrece una en Emilia Pardo Bazán.