Avilés dedica 90.774 euros al programa "Por tu salud, muévete"

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación el contrato del programa "Por tu salud, muévete", una iniciativa destinada a promover hábitos de vida saludables y favorecer la socialización de la población mayor de 55 años a través de la actividad física en grupo. El contrato tiene un importe total de 90.774,20 euros (IVA incluido), una duración inicial de dos años y la posibilidad de prorrogarse por un año más. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 20 de agosto, miércoles.

Este nuevo contrato consolida y da continuidad a dos programas que ya venían desarrollándose, "Por tu salud, camina" y "Gimnasia en los parques", e incorpora una nueva línea de actuación con un enfoque inclusivo, destinada a facilitar la participación de personas con dificultades de movilidad en recorridos urbanos accesibles. Las fechas, puntos de salida y horarios definitivos se acordarán con el órgano de contratación una vez adjudicado el servicio, en función de la demanda.

En el programa dirigido a caminar se deberán organizar y supervisar tres sesiones simultáneas diarias de caminata, tres días por semana, con una duración de hora y media cada una. Las sesiones incluirán ejercicios previos de estiramiento y calentamiento, y estarán dirigidas a grupos de hasta 40 personas mayores de 55 años.

En el programa estará enfocado hacia la inclusión e integración en la vida comunitaria a través de itinerarios urbanos pensados como herramientas para combatir el aislamiento y la soledad en personas con dificultades de movilidad.

El tercer epígrafe, de gimnasia en los parques, recoge cinco sesiones diarias, dos días por semana, con una duración de una hora cada una.