La campaña de bonito llega a su ecuador con la flota en aguas del norte

La costera del bonito del norte entra en su fase más intensa con la flota de cacea trabajando mayoritariamente en aguas del norte, próximas a Irlanda. Estos barcos, especializados en el arte de pesca selectiva del curricán, siguen a los bancos de bonitos que migran cada año por el golfo de Vizcaya en busca de alimento.

Por el momento, que los bonitos se alejen del litoral asturiano no se ha apreciado en la rula avilesina, principal plaza pesquera del Principado: la semana pasada entraron en las instalaciones de Conde de Guadalhorce 186.000 kilos de bonito del norte, y este lunes se vendieron al menos 80.000 kilos más, descargados por embarcaciones como "Berezmar", "Nuberu", "Sial Tres", "Gaztelugatxeko Doniene", "Esmeralda Tercero", "Playa de Traba" y "María Digna Dos".

Descargas

Hasta ahora, los pescadores cantábricos han descargado en las rulas asturianas 1,9 toneladas del túnido desde que comenzó la campaña el pasado mes de mayo en Avilés. De ese total, la flota asturiana, que está formada por 37 embarcaciones, ha superado la cifra del medio de millón de kilogramos (576.524).

Cuota

Según los datos provisionales de la plataforma Gestcuotas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), hasta el 11 de agosto ya se consumieron 12.784.966 kilos de cuota, lo que representa un 49,16 por ciento del total disponible. Quedan aún 13.219.763 kilos por capturar.

El año pasado se vivió una situación similar. A finales de septiembre, aún con cuota disponible, la flota asturiana plegó velas: a muchas embarcaciones, especialmente de pequeño porte, no les salía rentable desplazarse hasta el sur de Irlanda detrás de los bancos de bonito de norte. En la costera de 2024, Avilés recibió descargas de 73 embarcaciones, que subastaron más de 1.420.000 kilos de bonito del norte, consolidando al puerto como uno de los referentes de esta pesquería en la cornisa cantábrica.