Carreras virtuales con "Super Mario" por el centro de Avilés
"Son juegos muy guays", coinciden niños y adultos, sobre la "sala de juegos" montada por la multinacional Nintendo en Álvarez Acebal
IRENE BLANCO
Pese al calor de la tarde de ayer, muchos jóvenes avilesinos se cansaron de echar carreras. Eso sí, fueron todas virtuales, en la nueva videoconsola de la célebre Nintendo, que estos días ha montado una carpa en la plaza de Álvarez Acebal para poner a jugar gratis a la nueva Switch 2 a todo aquel que se pase por allí. "Es muy guay", aseguraban los más pequeños, impacientes por su turno para jugar al videojuego, en una iniciativa que la empresa japonesa está llevando a cabo en diversas ciudades españolas.
La inauguración del tour provocó muchos nervios a Adrián Fernández que llegó media hora antes, acompañado de su abuela Aurora García, porque no quería perderse un minuto de juego. Los participantes pueden probar el "Mario Kart World" y "Donkey Kong Bananza". "Son juegos muy guays para ellos", apunta Marta de Peña, una de las madres que disfrutó de las carreras virtuales en la céntrica plaza avilesina.
La experiencia gustó a los participantes que, eso sí, lamentan el elevado coste que tendrá la videoconsola. "Más de 500 euros", afirma Marina Alcalde, mientras agarra el mando. El tour de Nintendo estará parado en Avilés hasta mañana. Abrirá sus puertas al público de 17.00 a 23.00 horas.
