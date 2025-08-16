Un fiel tributo a "Kiss" en el festival La Mar de Ruido de Avilés: "Les amamos"

"Amamos a ‘Kiss’, sabemos que hay una delgada línea roja pero no la cruzamos, respetamos", afirma Sebastian Gava, el "Paul Stanley" de "Kiss Experience", momentos antes de empezar a maquillarse, como ellos, como la banda que compuso el "Rock and Roll All Nite" y que ayer sonó en el festival La Mar de Ruido de Avilés. Para pintarse la cara utilizan incluso la misma marca que sus admirados músicos, Kryolan, y entre maquillaje y vestimenta, a los cuatro miembros del grupo tributo les lleva una hora y media prepararse.

Este grupo usa además calzado con plataforma de veinte centímetros. Los mismos instrumentos, las guitarras son Gibson Les Paul, Ibanez PS 10 y un bajo Punisher. Jorge Noceti, que es el "Demon", Gene Simmons, saca su lengua larga, como el original, para posar mientras se da sus últimos retoques al espejo.

Christian Ibarra, que hace de "Cat" Peter Criss, el batería, ya está casi listo, solo le queda la peluca que le ayuda a colocar "Demon". Pablo della Santa es "Ace Frehley". Está casi listo y solo le queda enfundarse el traje. Solo la armadura de la vestimenta del bajista, el Gene Simmons, pesa veinte kilos. "Son originales, es el mismo fabricante que los de ‘Kiss’, de Canadá, y cuesta 3.000 euros", afirma este músico, que "escupe fuego con una parafina no inflamable" y "vomita sangre artificial". "Somos muy exigentes con todos los detalles", afirman mientras el Paul Stanley de los "Kiss Experience" se coloca delante del espejo.

Este cuarteto formado por cuatro argentinos residentes en España, uno en Melilla, dos en Mallorca y otro en Oviedo, mima todos los detalles, y aunque en sus conciertos dan un repaso a la historia de la banda, se quedan con "la esencia", que para ellos va desde 1974 hasta 1977, "desde el ‘Kiss’ hasta el ‘Alive II’".

Los "Kiss Experience" se meten en su papel, en la piel de sus ídolos y reconocen que ese detalle "transporta a la gente". "Si parecen los ‘Kiss’ de verdad", se oye a una voz que vio a salir a "Gene Simmons" del backstage con una cerveza en la mano.