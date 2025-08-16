Gran éxito del grupo de teatro de Ferrero

Gran éxito del grupo de teatro de Ferrero | I.B.

Gran éxito del grupo de teatro de Ferrero | I.B.

Bajo la carpa de las fiestas del Ferrero se reunieron decenas de vecinos para disfrutar del estreno de la nueva obra del grupo de teatro del pueblo: "Superpin". En la imagen, un momento de la función.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents