Gran éxito del grupo de teatro de Ferrero
Bajo la carpa de las fiestas del Ferrero se reunieron decenas de vecinos para disfrutar del estreno de la nueva obra del grupo de teatro del pueblo: "Superpin". En la imagen, un momento de la función.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo
- ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
- Sigue la oleada de robos en pisos de Avilés: otras dos denuncias por asaltos en El Quirinal
- Alerta en pleno centro de Avilés: robos en pisos y marcas de silicona en puertas
- Luanco viaja 60 años en el tiempo