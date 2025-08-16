Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid

Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del vuelo de Iberia de las nueve de la mañana con destino a Madrid. Enlaces perdidos a Málaga, Buenos Aires, Santorini, Ginebra, Tokio... Vacaciones amargadas, viajes de negocios interrumpidos y hasta un pasajero desesperado entre lloros ya que que tenía que viajar a Argentina para asistir a un funeral.

La indignación crecía por momentos ante la falta de información y la solución: viaje en autobús hasta Madrid y allí dirigirse al mostrador de Iberia para solucionar cada caso.

¿Las causas de la cancelación? "No puedo revelar esa información", respondía la señorita que se ufanaba en evitar dar explicaciones. Y entre tanto, más de dos horas después de la cancelación, las decenas de pasajeros afectados seguían esperando por el anunciado autocar.