Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid

Pasajeros afectados por la cancelación del vuelo con destino Madrid

Pablo González

Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del vuelo de Iberia de las nueve de la mañana con destino a Madrid. Enlaces perdidos a Málaga, Buenos Aires, Santorini, Ginebra, Tokio... Vacaciones amargadas, viajes de negocios interrumpidos y hasta un pasajero desesperado entre lloros ya que que tenía que viajar a Argentina para asistir a un funeral.

La indignación crecía por momentos ante la falta de información y la solución: viaje en autobús hasta Madrid y allí dirigirse al mostrador de Iberia para solucionar cada caso.

¿Las causas de la cancelación? "No puedo revelar esa información", respondía la señorita que se ufanaba en evitar dar explicaciones. Y entre tanto, más de dos horas después de la cancelación, las decenas de pasajeros afectados seguían esperando por el anunciado autocar.

