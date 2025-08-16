IU afirma que el PP de Castrillón "obstaculiza la labor de la oposición"

IU de Castrillón se sumó a las críticas vertidas por el PSOE al gobierno local del PP por la "deslegitimación de la portavoz municipal" de la coalición, después de que a la edil Yasmina Triguero (IU) se le impidiese formular una serie de reclamaciones en los patronatos de Cultura y Deportes. "Nuestro grupo municipal viene sufriendo de forma reiterada obstáculos y maniobras por parte del actual equipo de gobierno del Partido Popular que dificultan gravemente el ejercicio de nuestra labor de oposición y fiscalización", apuntó la concejala de IU Mar González.

La coalición defiende que "el PP ha optado por negar la legitimidad de nuestra portavoz para formular reclamaciones, pedir aclaraciones o presentar recursos sobre asuntos que afectan directamente a la gestión municipal, pese a que la jurisprudencia reconoce este derecho a cualquier edil o grupo municipal".

González detalla que "un ejemplo claro de esas prácticas del PP" es "el cambio unilateral y sin criterio objetivo de las fechas de las comisiones informativas de agosto, alterando el calendario previamente establecido y dificultando la organización y preparación del trabajo de la oposición".

Para IU, estas acciones del PP "entorpecen el trabajo de la oposición y suponen un ataque directo al sistema democrático y a la representación ciudadana que ejercemos en nombre de nuestros vecinos y vecinas". "No toleraremos que el gobierno del PP vulnere los derechos de quienes representamos", concluyó. n