IU afirma que el PP de Castrillón "obstaculiza la labor de la oposición"

"No toleraremos que el gobierno vulnere derechos de los vecinos", critica la coalición

I. G.

Piedras Blancas

IU de Castrillón se sumó a las críticas vertidas por el PSOE al gobierno local del PP por la "deslegitimación de la portavoz municipal" de la coalición, después de que a la edil Yasmina Triguero (IU) se le impidiese formular una serie de reclamaciones en los patronatos de Cultura y Deportes. "Nuestro grupo municipal viene sufriendo de forma reiterada obstáculos y maniobras por parte del actual equipo de gobierno del Partido Popular que dificultan gravemente el ejercicio de nuestra labor de oposición y fiscalización", apuntó la concejala de IU Mar González.

La coalición defiende que "el PP ha optado por negar la legitimidad de nuestra portavoz para formular reclamaciones, pedir aclaraciones o presentar recursos sobre asuntos que afectan directamente a la gestión municipal, pese a que la jurisprudencia reconoce este derecho a cualquier edil o grupo municipal".

González detalla que "un ejemplo claro de esas prácticas del PP" es "el cambio unilateral y sin criterio objetivo de las fechas de las comisiones informativas de agosto, alterando el calendario previamente establecido y dificultando la organización y preparación del trabajo de la oposición".

Para IU, estas acciones del PP "entorpecen el trabajo de la oposición y suponen un ataque directo al sistema democrático y a la representación ciudadana que ejercemos en nombre de nuestros vecinos y vecinas". "No toleraremos que el gobierno del PP vulnere los derechos de quienes representamos", concluyó. n

