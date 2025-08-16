Javier Ojeda y Jeff Espinoza cierran hoy La Mar de Ruido

"Incidencia acumulada" abrió la 21.ª edición de La Mar de Ruido en el denominado "Menéndez stage", un pequeño escenario situado en mitad del parque del Muelle. La banda avilesina fue la encargada de dar paso al resto de bandas y ya concentró a primera hora a cientos de personas en el recinto. Los asturianos "Baja California" cogieron el testigo en el quiosco de la música para luego dar paso a "Kiss Experience". Según estaba previsto en el programa, el cierre correría a cargo de "Saratoga". El festival continuará hoy con otras cuatro actuaciones. Abrirá "El Plan" en el "Menéndez stage" y le seguirán en el kiosco de la música los avilesinos "Rock and rockets", Jeff Espinoza & The Gypsy Runners para cerrar con Javier Ojeda, reconocible voz de "Danza Invisible".