El Niemeyer acoge la primera jornada del torneo 3X3

El Centro Niemeyer, en Avilés, acoge la cuarta parada del Tour 3x3 FBPA 2025 en la participan unos 680 jugadores pertenecientes a 170 equipos, haciendo de esta la cita más multitudinaria del Tour 3x3. El evento, organizado por la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, es ya tradicional en la programación festiva de San Agustín y devuelve la actividad al complejo de la ría. En la imagen, un momento de la jornada de ayer.

