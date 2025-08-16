Procesión de la Virgen de La Luz, patrona de Avilés
Bajo el lema "Con María, caminamos juntos en la Luz", los vecinos y feligreses de Villalegre-La Luz participaron ayer en la misa de campaña que presidió el sacerdote José Juan Hernández Déniz en el balcón de la ermita de La Luz, la patrona de Avilés. Previamente, la Asociación de Veteranos de la Armada Lepanto se encargó de procesionar con la imagen, como se ve en la foto. La celebración de ayer a mediodía –Asunción de Nuestra Señora– fue el cierre de una novena. Los festejos en honor a la Virgen de la Luz tienen lugar en mayo. Los de agosto vienen de los años 40.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo
- ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
- Sigue la oleada de robos en pisos de Avilés: otras dos denuncias por asaltos en El Quirinal
- Alerta en pleno centro de Avilés: robos en pisos y marcas de silicona en puertas
- Luanco viaja 60 años en el tiempo