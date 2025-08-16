Procesión de la Virgen de La Luz, patrona de Avilés

Bajo el lema "Con María, caminamos juntos en la Luz", los vecinos y feligreses de Villalegre-La Luz participaron ayer en la misa de campaña que presidió el sacerdote José Juan Hernández Déniz en el balcón de la ermita de La Luz, la patrona de Avilés. Previamente, la Asociación de Veteranos de la Armada Lepanto se encargó de procesionar con la imagen, como se ve en la foto. La celebración de ayer a mediodía –Asunción de Nuestra Señora– fue el cierre de una novena. Los festejos en honor a la Virgen de la Luz tienen lugar en mayo. Los de agosto vienen de los años 40.