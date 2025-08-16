Vuelven los Sones na Cai mañana con Xaréu d’Ochobre

La música tradicional asturiana suena en las calles del centro de Avilés durante los fines de semana de agosto, dentro del programa Sones na Cai. Cuenta con las actuaciones de cinco formaciones musicales: Ximielga La Saya, Escontra l'Raigañu, Xaréu d'Ochobre, la Banda de Gaitas Villa de Avilés y Esbardu. Este domingo en concreto serán los integrantes de Xaréu d’Ochobre los que se pasearán con su música por la plaza de Álvarez Acebal, San Francisco, Plaza de España, La Fruta, Pedro Menéndez, Rui Pérez, La Cámara y Plaza de España.De 12.30 a 14.00 horas.

El próximo sábado por la tarde será la Banda de Gaitas Villa de Avilés la que recorrerá el Carbayedo, Galiana, San Francisco, Plaza de España, La Cámara, Rui Pérez y Pedro Menéndez.