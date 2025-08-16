Vuelven los Sones na Cai mañana con Xaréu d’Ochobre
m. m.
Avilés
La música tradicional asturiana suena en las calles del centro de Avilés durante los fines de semana de agosto, dentro del programa Sones na Cai. Cuenta con las actuaciones de cinco formaciones musicales: Ximielga La Saya, Escontra l'Raigañu, Xaréu d'Ochobre, la Banda de Gaitas Villa de Avilés y Esbardu. Este domingo en concreto serán los integrantes de Xaréu d’Ochobre los que se pasearán con su música por la plaza de Álvarez Acebal, San Francisco, Plaza de España, La Fruta, Pedro Menéndez, Rui Pérez, La Cámara y Plaza de España.De 12.30 a 14.00 horas.
El próximo sábado por la tarde será la Banda de Gaitas Villa de Avilés la que recorrerá el Carbayedo, Galiana, San Francisco, Plaza de España, La Cámara, Rui Pérez y Pedro Menéndez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo
- ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
- Sigue la oleada de robos en pisos de Avilés: otras dos denuncias por asaltos en El Quirinal
- Alerta en pleno centro de Avilés: robos en pisos y marcas de silicona en puertas
- Luanco viaja 60 años en el tiempo