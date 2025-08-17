La calidad del agua reactiva la pesca en la ría de Avilés: "Ya no es una cloaca"

Decenas de pescadores lanzando el anzuelo en el paseo Manuel Ponga; reaparición de moluscos que llevaban décadas sin verse; repunte de la actividad náutica, con un incremento exponencial de visitantes –muchos de ellos extranjeros– que llegan a la ciudad atraídos por la calidad del estuario y sus instalaciones; vuelta a la rula de los tanqueros, barcos que necesitan atracar en aguas limpias para mantener vivo el cebo… Todas ellas son imágenes que hace solo unas décadas podrían parecer ciencia-ficción, pero que hoy son una realidad. Las medidas para mejorar la calidad de las aguas de la ría de Avilés, un gran proyecto que comenzó en la década de los 90 del siglo pasado con la canalización y construcción del colector del río Tuluergo, y que continuó con la limpieza de lodos del estuario o la construcción de emisarios submarinos, han logrado que las aguas de la bocana avilesina hayan pasado de un turbio color ocre a un azul mucho más claro.

"La ría era una cloaca, era impensable poder estar pescando aquí hace solo unos años". Lo dice sin ambages José Luis Celorio. La suya es una de las decenas de cañas que todas las noches, a partir de las diez –antes está prohibido–, buscan que algún chipirón muerda el cebo. Es, sin lugar a dudas, la imagen que mejor define la recuperación de la ría. "Hay gente que incluso viene a las ocho de la tarde a coger sitio. Y antes nadie venía a pescar", afirma otra habitual de los pedreros de la comarca. En la ría se pescan, fundamentalmente, chipirones y calamares "y alguna chopa o lubina, con marea alta", según los pescadores.

Pero en los últimos años, en la ría también han comenzado a verse navajas, ostras, almejas, berberechos o mejillones. "La vida en la zona intermareal ha crecido mucho en los últimos años, y eso es una clara muestra de recuperación. Se han recogido conchas en la ría de moluscos que hacía 50 o 60 años que no se veían", asegura David Díaz, del grupo naturalista Mavea, que organiza visitas guiadas a la ría avilesina.

Los vertidos industriales

"Con los vertidos industriales de los años 50 o 60 del siglo pasado, la ría llegó a unos niveles de contaminación exagerados. De hecho, a finales de los 80 se llegó a declarar como zona absolutamente muerta, algo que no era del todo cierto, porque sí había alguna especie, pero que hablaba del estado en el que se encontraba la ría", recuerda Díaz.

Para el ecologista, en la evolución de la ría hubo un antes y un después: "La entrada en servicio de la depuradora". "Fue un cambio sustancial. Tanto eso, como la obligación de que todas las empresas haya tenido que tener sus propias depuradoras. Aún hay algún vertido puntual, pero ya no tiene nada que ver con hace 30 o 40 años", abunda Díaz.

Pese a la palpable mejoría de la ría, Díaz lanza algunas alertas: la limpieza del fondo de la ría, "donde queda mucho por hacer, ya que los lodos están muy contaminados"; la proliferación de especies invasoras entre los moluscos avistados; "la necesidad de un mayor control por parte de la Autoridad Portuaria de las zonas en las que pescan los recreativos", para evitar infracciones de la normativa; y "que los pescadores no dejen restos y suciedad en el paseo" tras las jornadas de pesca.

Suciedad en el paseo

Precisamente, la suciedad que deja la actividad pesquera amateur en el paseo Manuel Ponga es una de las preocupaciones de la Autoridad Portuaria de Avilés. "La presencia de pescadores demuestra la mejoría de calidad de las aguas de la ría, pero ha alcanzado una masificación tal que tienen efectos indeseados, tanto en el paseo Manuel Ponga como en el entorno de la playa de San Balandrán", señalan fuentes del Puerto avilesino, que advierten que esta presencia de restos de aparejos suponen también un grave efecto para las aves del entorno: "Y no hay que olvidar que la ría es un refugio de numerosas especies de aves en sus viajes migratorios".

En cuanto a la calidad de las aguas, desde la Autoridad Portuaria se destaca también que los muestreos periódicos que se efectúa en la ría y a las afueras del estuario "reflejan una notable mejoría de sus indicadores". "Los exámenes efectuados durante el segundo trimestre de este año en cinco puntos del puerto –la cabecera (en la desembocadura del río Alvares), la zona del muelle pesquero, la desembocadura del río Raíces, la zona de alivio de Maqua y la bocana– reflejan buenos resultados correspondientes con los parámetros "bueno" y "máximo potencial" en cuanto a turbidez, saturación de oxígeno (por encima del 90%) e hidrocarburos en superficie. En cuanto a los nutrientes, arrojan resultados de bueno y muy bueno los nitratos y los fosfatos, respectivamente", destaca Alejandro Varas, jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Avilés.