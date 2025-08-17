Los clásicos de Javier Ojeda despiden La Mar de Ruido
Los clásicos del cantante malagueño Javier Ojeda, el exlíder de la histórica banda ochentera "Danza Invisible", fueron los últimos en sonar anoche sobre el escenario del parque del Muelle. La que se despidió anoche fue la edición vigésimo primera de La Mar de Ruido, un festival clave de las fiestas de San Agustín. "El plan" sonó en el "Menéndez Stage", el escenario "B" del festival avilesino a primera hora de la tarde. Le tomó el relevo "Rocks y Rockets", en la imagen, y, a continuación, Jeff Espinoza and "The Gipsy Runners", ambos en el escenario histórico, el que se levantó cuando se diseñó el mismo parque.
