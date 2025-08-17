Daniel Rodríguez, gestor hotelero y presidente del Club de Empresas: "Estamos aún lejos de tocar techo turístico en la comarca de Avilés"

Daniel Rodríguez dirige el hotel UHR Zen Balagares, el mayor de la comarca, y preside también el Avilés Club de Empresas, una asociación que engloba a unas 40 empresas multisectoriales relacionadas con el turismo de reuniones. Con el verano ya avanzado, Rodríguez anticipa un balance del verano y analiza el futuro del llamado turismo MICE, de congresos y reuniones de trabajo.

¿Cómo se está portando a nivel turístico el verano en la comarca ?

En verano hay pocas sorpresas salvo que se den factores externos como podría ser una huelga aérea o condiciones metereológicas muy adversas… Sabemos que tanto el verano como cualquier otro periodo vacacional, como puede ser Semana Santa, el turismo va a funcionar bien y así está siendo.

¿Está Asturias, y por extensión la comarca, cerca de tocar techo en cuanto a afluencia turística?

No. Yo creo que estamos todavía en una fase joven en cuanto a potencialidad turística, sinceramente. Es verdad que hay periodos concretos, como puede ser la segunda quincena de julio y prácticamente todo el mes de agosto, Semana Santa y puentes que rozamos el lleno no solo en la comarca sino en toda la región como bien dice. Pero hay muchos meses al año que no se llenan las habitaciones de esta forma. Ahora está habiendo un crecimiento sostenido fuera de temporada alta y eso es lo que queremos quienes trabajamos en el sector. Pero estamos lejos de tocar techo.

Festivales, conciertos… ¿Habría que dejar algo para temporadas turísticas menos boyantes?

Ya se hacen bastantes cosas fuera de temporada alta. Lo que pasa es que el verano es más propio para hacer este tipo de festivales. Y no debemos olvidar tampoco que muchas veces se alcanzan ocupaciones muy altas en estos meses de verano porque hay este tipo de eventos. Si no hubiera un Festival Celsius que trajera a Avilés a artistas internacionales en pleno julio igual ese fin de semana estaba más flojillo, por ejemplo. Entonces lo fundamental y principal es que se hagan cosas. Lo ideal sería luego que esa programación se repartiera durante todo el año, pero en verano también es necesaria esa programación para llegar a la ocupación y los precios que tenemos. Porque no se trata solo de vendar más sino de vender mejor.

El reto de los hoteles tras lograr el lleno era subir los precios por pernocta. ¿Se ha logrado?

La fórmula de los ingresos es muy clara: número de habitaciones por precio de cada habitación vendida. Entonces no se trata solamente de vender más, que está bien vender más, sobre todo en aquellas épocas en las que no conseguimos llenar. Pero si en estas épocas, como la temporada alta, la de verano en la que estamos, que el llenar es relativamente fácil, podemos decirlo siempre entrecomillado, el objetivo ya no es solamente llenar. Habiendo mayor demanda tenemos que ser capaces de trasladarlo a los precios y yo creo que sí que se está haciendo con los datos que barajamos. En los primeros siete meses del año se ha vendido un 14 por ciento más caro que el año pasado.

En Avilés ha crecido exponencialmente el número de vivienda turística y vacacional. ¿Cómo influye este aumento de plazas en el sector hotelero?

Es un debate muy extenso y también delicado. Lo primero, si hay más viviendas turísticas es porque hay más demanda de turismo. Si no hubiera más demanda, la gente no alquilaría su piso para vivienda turística. Con lo cual, si hay más demanda es buena señal. Es decir, Asturias se está poniendo cada vez más de moda, más en el mapa. Por otra parte, también evidente, el cliente tiene para elegir entre una gama mayor de alojamientos diferentes. Las viviendas turísticas muchas veces no tienen los mismos servicios que tienen los hoteles: no te hacen la habitación a diario muchas veces, por ejemplo, y no suelen tener servicios complementarios como restaurante, gimnasio… Entonces hay clientes que buscan una cosa y clientes que buscan otra. Así hay mercado para todos. Yo lo que defiendo es que debemos jugar todos con las mismas reglas. Mientras esas viviendas estén reguladas, paguen sus impuestos y demás, bienvenidas sean. La competencia estimula y la competencia es buena.

¿Cómo influye tener el Aeropuerto de Asturias en suelo comarcal, ahora con más vuelos directos que nunca, varios internacionales?

En este caso te respondo por mi experiencia, porque los datos globales los tendrá el INE (Instituo Nacional de Estadística): en la última semana de julio y lo que llevamos de agosto el turista extranjero representa el 20 por ciento del total, que es la mayor cifra que yo recuerdo. Esto es aproximadamente un 35 por ciento más que el año pasado en esta época del año. Prueba de esto también es que el turismo italiano era casi testimonial y ahora cada vez son más, en nuestro hotel los segundos tras los franceses. Y esto es claro reflejo de las conexiones aéreas con Italia.

Alejémonos del turismo de ocio y vayamos hacia el de congresos. Avilés es capital de la innovación de Asturias. ¿Esto también se nota en las reservas?

Nosotros tenemos gente que se hospedad entre semana, trabajadores generalmente, y de fin de semana, turistas. Entre los trabajadores no sé si son de industria o no, es difícil de medir. Lo que sí que estamos viendo es que está aumentando también la ocupación en todos los segmentos. No solamente en el sector ocio, puro y duro, sino en el segmento también de trabajadores, de clientes corporativos que llamamos nosotros. Lo que sí puedo decir también es que la actividad empresarial de la comarca también permite a los trabajadores turísticos vivir durante los meses fuera de la temporada alta. No es poca cosa.

A falta de unos meses para que finalice el año y ahora como presidente del Club de Empresas: a nivel congresual, ¿cómo cerrará el año?

Tengo delante la comparativa que me pasó ahora mismo la oficina de congresos. Estamos hablando de unos 15 congresos anuales o eventos con más de 3.000 asistentes. Y esto viene muy bien respecto a lo que comentaba de la famosa desestacionalización. En noviembre, por ejemplo, un mes tradicionalmente malo para el turismo, habrá cinco congresos en Avilés. Eso, a nosotros, a los hoteles, nos va a dar un montón de vida. Y me imagino que también a los restaurantes, a las empresas de transporte, a las empresas que hacen diseño gráfico para rotulación…

Hace poco se fijaron como reto 8.000 congresistas en Avilés para 2028. ¿Mantiene el pulso a la cifra?

Es una cifra ambiciosa, pero bueno, estamos viendo eso, crecimientos exponenciales en el turismo, y creo que es alcanzable. Dependerá también de si hay algún congreso relativamente grande, porque lo que vemos aquí es que los congresos, también por el tamaño de Avilés y de los espacios congresuales que tenemos, es más difícil tener congresos mastodónticos. Estamos hablando de congresos de 100, 200, 300 personas, pero claro, si se alinean un poquito los astros y conseguimos que en un mismo año haya dos o tres congresos de casi 1.000 personas, pues ahí ya tenemos prácticamente la mitad de esas cifras conseguidas.