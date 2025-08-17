La dura historia de un vascó que huyó a Asturias tras ser secuestrado dos veces por ETA y ahora intenta volver a casa: "Quiero morir allí"

"Sinceramente, hubo momentos en los que pensé que me iban a matar". Con esa crudeza recuerda J. J. M. B. las dos veces que fue secuestrado por miembros de la banda terrorista ETA. Dos secuestros que le marcaron en lo más hondo y que hicieron que hace más de un cuarto de siglo decidiese dejar su vida en Vizcaya para trasladarse a Asturias, de donde era natural su exmujer. Ahora, con los ochenta cumplidos –no quiere concretar cuántos, como tampoco quiere revelar su identidad, "para evitar represalias"– su deseo es regresar a pasar sus últimos días al País Vasco, y pide para ello algún tipo de ayuda a la administración, que hasta ahora le ha sido denegada al entender que las veces que fue retenido (en ambas ocasiones fueron unas horas) no sufrió violencia física y no es, por tanto, víctima del terrorismo.

La truculenta historia de J. J. M. B. comienza cuando se fue a hacer el servicio militar al cumplir la mayoría de edad. Le tocó como destino Pontoneros (Zaragoza), allí aprovechó para sacarse el carnet de conducir y recibió su primera oferta de trabajo, ser conductor de un general de brigada. Reconoce que aceptó ese trabajo "por necesidad". "Quería y tenía que trabajar, no hubo en ningún momento nada relacionado con la política", afirma.

Tras aquel primer empleo continuó trabajando como chófer en coches oficiales. Más concretamente en el parque móvil ministerial. Y fue ahí donde comenzó su calvario. El primer secuestro fue en 1978, cuando un miembro del grupo terrorista le asaltó cuando se detuvo en un semáforo a pocos metros de su casa. Le apuntó con una pistola y le ordenó seguir sus indicaciones. Hicieron una ruta recogiendo a otros individuos, cargaron el coche de armas y se metieron en un camino en mal estado en el que les esperaba un todoterreno que iba a recoger el armamento. A escasos metros del punto de encuentro, el coche se averió por un golpe en el cárter y los terroristas le dejaron atado en el interior del vehículo. Se cree que aquel arsenal se utilizó para volar el teatro Campos Elíseos de Bilbao.

Un montañero le liberó unas horas después y J. J. M. B. fue a la comisaría a alertar de lo que había ocurrido. "Conté todo con la mayor exactitud posible, porque así me lo pidieron, pero aquel informe judicial se filtró y, al día siguiente, todo lo que había relatado estaba publicado en el periódico", explicó. "La prensa afirmó que eran miembros de ETA, pero yo solo había dicho que hablaban en euskera", señala.

Después de ese episodio y su posterior publicación en los medios, afirma que fue cuando empezó su verdadero calvario. "Hubo un día que me encontré sin ruedas el coche y otro con muchas esquelas en el parabrisas", afirma. "Te amenazaban abiertamente, querían que te sintieses en peligro, intentaban darte a entender que la próxima esquela ibas a ser tú", rememora.

Tras aquellos episodios asegura que huyó a Asturias durante unos meses, pero en 1980, cuando creía que las aguas estaban calmadas, regresó al País Vasco y volvió a ser secuestrado. Esta vez le asaltaron en un puerto de montaña poco concurrido, después de ser perseguido por carretera durante muchos kilómetros. En aquella ocasión los terroristas le obligaron a transportar armas a una cárcel de Soria. Durante el trayecto, en una parada en una gasolinera, asegura que vio la oportunidad de escapar, pero no lo hizo. "¿Para qué iba a hacer eso? Si lograba escapar de allí, me iban a acabar encontrando e iban a acabar conmigo", reflexiona, de un arsenal que, todo apunta, fue empleado por ETA en el atentado mortal a un teniente de la Guardia Civil en Logroño.

Cuando le liberaron, se fue definitivamente a Asturias con la que por entonces era mujer. Primero se instalaron en Lugones (Siero) y, posteriormente, se trasladaron a Piedras Blancas. "En todo este tiempo no me ayudó nadie, solo he tenido a mi mujer y a mi familia", lamenta J. J. M. B., que solicitó una ayuda como víctima del terrorismo en 2000 y 2008, siéndole negada en ambas ocasiones por entender el gobierno vasco que no había sufrido lesiones en los dos secuestros: "Percibir una ayuda económica después de tantos años me facilitaría regresar a Euskadi, no tengo otra cosa en mente. Estoy bien aquí en Asturias, pero cada vez lo tengo más claro, quiero volver a mi tierra para morir allí".