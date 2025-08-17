Los peludos, uno más en la bendición de San Roque de Avilés

Cuando San Roque tenía la peste y estaba aislado en el bosque, cada día su perro, "Melampo", le llevaba pan. Esta historia, retratada en imagen, en la que el santo va acompañado por su fiel amigo, presidió en la tarde de ayer la bendición a las mascotas avilesinas, en el pasaje de San Roque, justo al lado de la Capilla de Jesusín de Galiana. "Los perros son parte de nuestra familia", explicaba Marta Trapero abrazada a su perra "Telva", unas de las bendecidas por el párroco Alfonso López.

No era la primera vez que Trapera se acercaba a San Roque para que sus mascotas sean santificadas, pero sí la primera vez que lo hacía en familia. Su hermano, Abel Trapero, cofrade de Jesusín de Galiana, mantuvo con una gran sonrisa en sus brazos a "Lana", una más de la casa, y junto a ellos, su tía Alba García con "Samba".

Había decenas de perros, de multitud de razas y tamaños, pero entre los ladridos también se escucharon sonidos más llamativos como el de "Pompón", un conejo blanco de cuatro años. "Venimos porque nos gusta que se haga esto", explicó su dueña, Natalia Menéndez. "Pompón" estaba un poco nervioso porque estaba rodeado de canes, aunque está acostumbrado a pasear por las calles del Carbayedo. Otros animales solo salen de casa una vez al año, siempre el 16 de agosto, para dirigirse a la bendición, como el gato "Arthur", mascota de Lucía Vallina, acompañada por su hermana Carmen Vallina, en la primera fila. "Lo quiero mucho", confesó Carmen Vallina.

Los amigos de cuatro patas "Duque", "Darco", "Frank" y "Mimiko" son asiduos a la bendición. Así lo explicó el párroco: "Los bendecimos para demostrar que son parte de nuestra historia". Luisa García y Luis Escobero, dueños de dos de ellos, se identificaron como amantes de los animales. "Hace seis años que venimos y hoy es la primera vez de ‘Frank’", expresó ella, sobre el pequeño carlino que todavía no conocía uno de los platos fuerte de la celebración: las chuches que regala María José Suárez, de Jardinería Castrillón, que lleva más de una década sorprendiendo a los peludos para que se mantengan atentos a la posterior liturgia al aire libre y procesión alrededor de la plaza que los congregó.