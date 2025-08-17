Este es el sabroso producto que se pesca por las noches en la ría de Avilés

Dan las 22.00 horas y los pescadores ya están listos para dar captura al chipirón desde el paseo de la ría de Avilés. Quince minutos después, Fidel Fernández saca el primero de la noche. Lo muestra orgulloso y afirma con sonrisa incluida: "A la plancha están buenísimos". Fernández es uno de los aficionados a la pesca que pasan "todas las noches" caña en mano "aprovechando las agradables temperaturas del verano". Esa afición es compartida por más de un centenar de avilesinos que dan vida al entorno y generan una estampa impensable hace lustros, cuando la desaparecida Ensidesa y otras empresas "vertían en la ría de todo". "El agua ahora está limpia, llevo seis meses pescando aquí y ya saqué doradas, xargos y aligotes… Nací en San Sebastián y antes de que llegara Ensidesa era una ría muy rica donde podías encontrar andaricas, bogavantes, de todo, ahora está recuperando y hoy –por el miércoles– toca ir a por chipirones", afirma Paco Gutiérrez, de 84 años.

La campaña del chipirón comienza en junio y finaliza en septiembre. Francisco Carmona es otro de los fieles a las noches en el paseo de la ría. Lleva consigo una caja con "peces artesanos", que son el cebo para la captura del chipirón. "Mejoró mucho la ría, hay vida, hay un alga luminiscente que no estaría si la zona estuviera contaminada", comentan en un corrillo formado por Baltasar González, Dani Veiga y Carmona, todo antes de lanzar sus cañas al estuario avilesino. "Hay muchas especies, doradas de seis o siete kilos, corvinas y además el paseo es un espacio muy cómodo para pescar", resumen. Calculan que estarán con la caña hasta las dos de la madrugada aunque, recalcan, cada noche es diferente: "Si pican, te quedas un poco más".

La hora de comienzo de las capturas tiene que ver con el momento en que el paseo deja de ser utilizado por los viandantes. Algunos pescadores entienden que habría más capturas de chipirón con "más luz", por eso algunos, aprovechan para situarse en la zona más próxima a las farolas. Pelayo Rozada, Felipe Morillo, Felipe Uría e Iván Uría pescan en grupo. "Si el fondo fuera de arena, mejor todavía", afirman. José Luis Celorio está solo, tranquilo, para disfrutar de unas horas de pesca de chipirón. "Si pican, claro, mejor, los chipirones que hay en la ría suelen tener entre 10 y 15 centímetros de tamaño", detalla Celorio al tiempo, que unos metros más allá, Javier Fernández, adosa un luminoso al sedal "para ver por donde va el pez". "Está claro que la ría está mejor, el año pasado entraron atunes y esto lleva así, aproximadamente, unos cinco o seis años", abunda Fernández.

La limpieza de la ría, continúa Fidel Fernández, permite, en ocasiones, ver hasta el fondo. "Hay quien sacó sepias, pulpos…", comenta al tiempo que su compañero Javier detalla que los chipirones "entran (a la ría) con las mareas". "Los chipirones son muy peculiares", afirman.

Abundan los pescadores y también hay mujeres como Ana Panizo, que la noche del pasado lunes intentaba que picaran el anzuelo. Acompañada de su pareja, Manuel Pérez, ambos han pescado en varios puertos asturianos desde que iniciaron esta afición que les relaja y les ayuda a conocer diferentes enclaves de la costa. Pérez ha estudiado vídeos para analizar el comportamiento de los chipirones e incluso, detalla, utiliza una técnica de pesca japonesa para intentar capturarlos. "En general, la pesca relaja pero también hay cierta adrenalina cuando pican", comentan ambos.

Otros destacan que este enclave habilitado para la pesca es "ideal y cómodo", sobre todo para los avilesinos. A esas horas, encuentran sin problemas una plaza de aparcamiento o bien van y vuelven a sus domicilios caminando, nada que ver con desplazarse a otros lugares de la ría más reconocibles como es el caso del Arañón o el entorno del faro, también bañados por la ría.

Una vez capturados, ninguno de los pescadores duda a la hora de cocinarlos en casa y probar sus chipirones de la ría de Avilés. "Cuando llego a casa los congelo y un día los comemos", indica Carmona. Minutos después, Fidel Fernández saca otro y lo muestra, es de mayores dimensiones que el anterior. Y como él, otros pescadores que también consiguieron sus objetivos en una ría que paso a paso va recuperando su esplendor. "Picó otro", se escucha a lo lejos.