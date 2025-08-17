Salud impulsa en Avilés un protocolo para proteger a los pacientes de riesgo (y tiene que ver con las vacunas)

Un paso adelante en el cuidado de la salud. El área sanitaria avilesina, de la que dependen alrededor de 145.000 cartillas sanitarias, ha puesto en marcha un protocolo pionero en la región para agilizar y mejorar la vacunación de las personas con mayor riesgo de contraer enfermedades. El objetivo: garantizar la máxima protección de este colectivo e impulsar la continuidad asistencial en todos los niveles del sistema sanitario.

El documento en el que se basa este proyecto, denominado "Procedimiento de vacunación en pacientes de riesgo", establece 39 grupos de riesgo que agrupan a las personas con mayor probabilidad de contraer una enfermedad que puede prevenirse o reducir sus efectos mediante la profilaxis. Dado que para algunos grupos sirven las mismas recomendaciones, se han elaborado 27 fichas con las pautas que se deben seguir en cada caso y que permiten diseñar un calendario de vacunación adaptado a cada persona.

Circuito

El circuito comienza con la identificación y clasificación del grupo de riesgo de cada paciente por parte de los profesionales sanitarios y los servicios de Farmacia, tanto de Atención Primaria como especializada. De esta manera, se asigna a cada persona la ficha correspondiente y se le deriva al personal de enfermería de Atención Primaria.

En situaciones concretas, la consulta de vacunas del Hospital San Agustín, adscrita al Servicio de Medicina Preventiva, puede hacerse cargo inicialmente del paciente, tanto si se encuentra en seguimiento hospitalario como si precisa una valoración antes de continuar el circuito en su centro de salud habitual. La consulta hospitalaria también resolverá las dudas que se planteen desde Primaria.

Protocolo

El protocolo se ha puesto a prueba a modo de proyecto piloto en la zona básica de Villalegre-La Luz, en Avilés. Una vez completado el ensayo, se plantearán las mejoras oportunas y el procedimiento se extenderá al resto del área sanitaria.

Desde 2010

Asturias ha sido una comunidad pionera en establecer recomendaciones especiales de vacunación para las personas de mayor riesgo, con un primer documento publicado en 2010 y otro, más amplio y completo, en 2014. En 2018 se establecieron sugerencias actualizadas a nivel nacional y, posteriormente, se han ido incorporando revisiones puntuales con el fin de aumentar la protección.

Vacunas

Las vacunas son una de las herramientas más eficaces para prevenir y controlar las enfermedades infecciosas. Para asegurar esta protección hay dos tipos de estrategias: vacunar a la población en general por criterios de edad (calendarios de vacunación) y proteger individualmente, mediante la profilaxis, a las personas con más riesgo de enfermar.