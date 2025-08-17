Salud impulsa en Avilés un protocolo para proteger a los pacientes de riesgo (y tiene que ver con las vacunas)
El circuito comienza con la identificación y clasificación de las personas más vulnerables
Un paso adelante en el cuidado de la salud. El área sanitaria avilesina, de la que dependen alrededor de 145.000 cartillas sanitarias, ha puesto en marcha un protocolo pionero en la región para agilizar y mejorar la vacunación de las personas con mayor riesgo de contraer enfermedades. El objetivo: garantizar la máxima protección de este colectivo e impulsar la continuidad asistencial en todos los niveles del sistema sanitario.
El documento en el que se basa este proyecto, denominado "Procedimiento de vacunación en pacientes de riesgo", establece 39 grupos de riesgo que agrupan a las personas con mayor probabilidad de contraer una enfermedad que puede prevenirse o reducir sus efectos mediante la profilaxis. Dado que para algunos grupos sirven las mismas recomendaciones, se han elaborado 27 fichas con las pautas que se deben seguir en cada caso y que permiten diseñar un calendario de vacunación adaptado a cada persona.
Circuito
El circuito comienza con la identificación y clasificación del grupo de riesgo de cada paciente por parte de los profesionales sanitarios y los servicios de Farmacia, tanto de Atención Primaria como especializada. De esta manera, se asigna a cada persona la ficha correspondiente y se le deriva al personal de enfermería de Atención Primaria.
En situaciones concretas, la consulta de vacunas del Hospital San Agustín, adscrita al Servicio de Medicina Preventiva, puede hacerse cargo inicialmente del paciente, tanto si se encuentra en seguimiento hospitalario como si precisa una valoración antes de continuar el circuito en su centro de salud habitual. La consulta hospitalaria también resolverá las dudas que se planteen desde Primaria.
Protocolo
El protocolo se ha puesto a prueba a modo de proyecto piloto en la zona básica de Villalegre-La Luz, en Avilés. Una vez completado el ensayo, se plantearán las mejoras oportunas y el procedimiento se extenderá al resto del área sanitaria.
Desde 2010
Asturias ha sido una comunidad pionera en establecer recomendaciones especiales de vacunación para las personas de mayor riesgo, con un primer documento publicado en 2010 y otro, más amplio y completo, en 2014. En 2018 se establecieron sugerencias actualizadas a nivel nacional y, posteriormente, se han ido incorporando revisiones puntuales con el fin de aumentar la protección.
Vacunas
Las vacunas son una de las herramientas más eficaces para prevenir y controlar las enfermedades infecciosas. Para asegurar esta protección hay dos tipos de estrategias: vacunar a la población en general por criterios de edad (calendarios de vacunación) y proteger individualmente, mediante la profilaxis, a las personas con más riesgo de enfermar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
- Luanco viaja 60 años en el tiempo para celebrar su Antroxu estival
- Alerta en pleno centro de Avilés: robos en pisos y marcas de silicona en puertas
- La falta de acuerdo entre la industria auxiliar y Arcelor 'avecina un otoño caliente' en el sector
- Sigue la oleada de robos en Avilés: asaltan tres coches a plena luz del día en El Carbayedo