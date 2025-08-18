Cinco ilustradores "premium" se han sumado a la fiesta que el Ayuntamiento de Avilés organiza todo este año para celebrar las primeras tres décadas de las Jornadas del Cómic. Los trabajos de Pedro Rodríguez, Javier Olivares, Sara Soler, Fidel Martínez y Aldara Prado han adelantado la próxima edición del salón avilesino de la historieta, el que va del 9 y 13 de septiembre.

Avilés celebra los 30 años de las Jornadas del Cómic con una colección de carteles "premium"

Estos cinco autores no van a ser los únicos. El apego que tiene Avilés por los tebeos es de tal calibre que el asturiano es el único municipio de España con una sala de exposiciones dedicada exclusivamente al género. Hasta el próximo día 21 el artista valenciano Javier Mariscal –el de "Cobi", el de Barcelona’92– enseña "Chico, Rita y el pianista", la síntesis de las colaboraciones cinematográficas con el cineasta madrileño Fernando Trueba. Más de siete mil personas se han acercado a las instalaciones que inauguró Stéphane Levallois en 2022.

Avilés celebra los 30 años de las Jornadas del Cómic con una colección de carteles "premium"

Los cinco carteles "premium" corresponden a cinco actividades señeras del calendario de actividades locales: las fiestas de San Agustín, el Festival de Teatro Barroco "Bances Candamo", la edición número veintidós del Festival Asturisas, la décimo cuarta edición del Festival Celsius 232 y, el primero de todos, el que el Ayuntamiento encargó a Javier Olivares para la última edición de las Escuela de Verano de la Academia de Artes Escénicas.

Avilés celebra los 30 años de las Jornadas del Cómic con una colección de carteles "premium"

"Conozco Avilés porque estuve dos o tres veces en las Jornadas del Cómic", explica Pedro Rodríguez, el autor del cartel de las fiestas de San Agustín: un sol central que abre dos torres "para marcar el paso del tiempo: de la mañana a noche", apunta. Ese sol es, en la cabeza de Rodríguez, "un juglar" que reina en San Agustín.

Avilés celebra los 30 años de las Jornadas del Cómic con una colección de carteles "premium"

"Como quien me había encargado el cartel fue Jorge Iván Argiz [uno de los codirectores de las Jornadas del Cómic] le pedí que me ilustrara sobre la importancia de las fiestas", confiesa Rodríguez al otro lado del teléfono. "Hablamos de los fuegos artificiales. Me dijo que había que destacarlos", señala el ilustrador. Y así es que hay cuatro "palmeras" en el cielo avilesino inventado por Rodríguez.

El sol juglar, como un Diablo Cojuelo, levanta los tejados de las dos torres que limitan el edificio del Ayuntamiento. "El 80 por ciento del trabajo es pensarlo, el resto es pasarlo a limpio", resume.

Rodríguez celebra haber podido formar parte de la fiesta de los "carteles premium" de Avilés. "Sobre todo, en estos tiempos de Inteligencia Artificial. Utilizarla para algo como esto, para resumir unas fiestas, me parece un insulto a la inteligencia descomunal", declara el ilustrador: "Somos los últimos de Filipinas, la resitencia de la IA", concluye.