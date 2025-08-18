La banda sonora del domingo, a cargo de "Xareu d’Ochobre"

Todos los domingos del mes de agosto, las plazas y las calles más céntricas de Avilés se están llenando de sonidos tradicionales: para disfrute de naturales, pero también de visitantes. Sucedió con "Ximielga la Saya" y con "Escontra’l raigañu" estas semanas pasadas y ayer, a mediodía, con la agrupación "Xareu d’Ochobre", que no decepcionó al personal que se juntó en la plaza de España, como se ve en la foto. La banda de gaitas y tambores puso la música para que las parejas de bailarines movieran sus cuerpos. Los espectadores que convirtieron la calle en escenario festivo sacaron sus móviles y sus aplausos para celebrar cada uno de los números que los avilesinos ofrecieron antes de emprender ruta por La Fruta, Pedro Menéndez y vuelta.

