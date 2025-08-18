La Cámara gana talento para atender nuevos requerimientos empresariales

La Cámara de Comercio de Avilés, con 126 años de historia, ha culminado su proceso de transformación y modernización, iniciado hace dos años con la aplicación un programa estratégico de gestión del cambio para adaptarse a las actuales necesidades de las empresas. Para ello ha incorporado a su plantilla nuevos perfiles profesionales y técnicos con el objetivo de ser proactivos y captar todas las oportunidades que surjan para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y micropymes en un mercado altamente competitivo.

"En este momento de transiciones que vivimos las Cámaras, somos ‘embajadores de las necesidades empresariales’ bajo un mismo código de conducta, y esto debemos traducirlo en servicios. Hay que regular, transformarse y activar dichos servicios, así como sumar colaboraciones de interés empresarial", explicó la secretaria general de la Cámara de Avilés, Carmen Fernández.

Los perfiles que ha incorporado la entidad cameral avilesina incluye una especialista en justificación de subvenciones y proyectos, un experto en licitaciones, otra en sostenibilidad, un docente propio, un perfil digital para refuerzo en comercio minorista y un acelerador digital con experiencia industrial. Cinco de las nuevas incorporaciones son de Avilés y una de Castrillón.

Cristina Pérez

Cristina Pérez es la responsable del nuevo departamento financiero y de gestión de fondos, que "será transversal, abarcando diversas áreas", señaló. "Entre mis funciones principales se encuentra la gestión y justificación económica de los fondos que se canalizan a través de la institución, incluyendo los programas Next Generation EU, MRR, FEDER y EFESO", explicó.

Con una dilatada trayectoria profesional de más de tres décadas ha desarrollado puestos de responsabilidad en el ámbito de la administración financiera, la contabilidad, la dirección de empresas y la gestión de fondos en diferentes sectores, principalmente en el ámbito de la empresa privada. "Decidí dar un cambio en mi vida, y me surgió esta oportunidad con la que estoy encantada porque es un reto y estoy aprendiendo cada día", afirmó.

Andrea García-Robles

El ámbito jurídico era el espacio en el que se movió Andrea García-Robles durante más de 17 años, pero asegura que desde su incorporación a la Cámara de Comercio de Avilés "me siento cómoda porque es una institución profesionalizada que trabaja en ser más competitiva para ayudar a las empresas a crecer y eso se traduce en el crecimiento empresarial de la comarca. El trabajo en equipo de hace sentirte partícipe y es muy positivo", señaló.

"Cada vez recibimos más consultas de organismos que quieren conocer la postura de la Cámara en cuestiones tan importantes como la reforma de leyes, la búsqueda de proyectos de inversión, de empresas tractoras… En estos meses he podido despachar distintos asuntos y trabajar con un equipo integrado por personas con muchos años de bagaje y de otras de reciente incorporación, y eso da idea de la modernización que está viviendo la Cámara", añadió Andrea García-Robles.

Marta Gómez

El comercio minorista y la digitalización es responsabilidad de Marta Gómez, que durante 19 años acumuló experiencia en la dirección y gestión comercial en el sector de las telecomunicaciones. Resume su trabajo en la Cámara de Avilés en tres ejes: la digitalización de procesos y servicios, la innovación comercial orientada a la mejora de la competitividad empresarial, y la renovación y dinamización de la Oficina de Congresos de Avilés para reforzar su posicionamiento como motor de atracción de eventos y desarrollo económico para la comarca.

"Mi trayectoria me ha enseñado que adaptarse es clave para avanzar. Llego a la Cámara con ilusión, energía y el compromiso de sumar, generar nuevas ideas y seguir aprendiendo en un entorno que apuesta por el crecimiento", aseguró.

Antonio Gamba

Antonio Gamba es el encargado de la gestión de la Oficina Acelera Pyme, que puso en marcha la Cámara para fomentar la transformación digital de las empresas y autónomos de su demarcación. Su trabajo consiste en asesorar a las empresas en las tecnologías más adecuadas a su caso específico, y organizar jornadas formativas. Desde abril de 2024 se han visitado 242 empresas de forma presencial y se han organizado un total de 25 jornadas. La nota media de satisfacción de quienes han utilizado este servicio es de 9,83 sobre 10, a la vez que aumenta el número de participantes en las actividades que organiza.

Especialista en comercio internacional, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en departamentos comerciales con orientación a mercados nacional e internacionales. Una trayectoria que le ha servido también para ser el representante de la Cámara en el proyecto europeo In4Green, liderado por el Ayuntamiento de Avilés y con la participación de otros agentes locales. "Que la Cámara de un paso adelante y adopte una actitud proactiva, tomando la iniciativa de contactar a las empresas y desplazándose a sus centros de trabajo ha sido muy bien valorada; nos permite acercar esta institución al tejido empresarial de la comarca, constatando el desconocimiento que en muchas ocasiones se tenía sobre nuestra labor", aseveró.

Juan González

Juan González es el nuevo profesor de la Cámara de Comercio de Avilés. "Tras varios años de experiencia en el sector bancario, decidí dar un giro a mi trayectoria profesional, buscando un entorno más orientado al desarrollo de personas, la formación y el impulso del tejido empresarial". Y se le presentó la oportunidad de realizar su deseo de la mano de la institución cameral, donde se encarga de la capacitación y mejora continua tanto del equipo de la propia Cámara como de los participantes en los programas formativos.

"Formar parte activa de esta etapa de transformación institucional ha supuesto un importante aliciente. He podido aportar mi experiencia en el ámbito financiero y adaptarla a un entorno más dinámico y enfocado al servicio público. Esta nueva etapa ha reforzado mi compromiso con la mejora continua y con el desarrollo económico y profesional de nuestra comarca", aseguró.

Aroa Román

La empresaria Aroa Román ha pasado de dirigir su empresa a incorporarse a la plantilla cameral para hacerse cargo del departamento de sostenibilidad. A lo largo de su intensa formación, paralela a la dirección de su negocio, realizó prácticas en la Cámara de Comercio, "motivada por el deseo de conocer el ámbito público tras años en el sector privado. La experiencia fue muy enriquecedora, y despertó en mí un gran interés por esta vertiente profesional".

Así que en cuanto tuvo oportunidad, ha cambiado el ámbito privado por el público en la Cámara de Comercio de Avilés. "Esta experiencia me ha permitido no solo aplicar mis conocimientos previos en gestión y sostenibilidad, sino también seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente en un entorno dinámico y con un fuerte enfoque hacia el servicio público y el apoyo al tejido empresarial".

Se trata, en definitiva, de captar talento para afrontar la modernización de una institución que se constituyó el 1 de enero de 1899.