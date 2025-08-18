Compartir piso cuesta casi 200 euros más que hace una década en Avilés: así están los precios en la comarca

Con septiembre a menos de quince días son muchos los trabajadores –docentes, por ejemplo– y estudiantes que buscan alojamiento en piso compartido en Avilés. Los precios por habitación están entre los 350 y 400 euros de media, casi doscientos más que hace una década. Algunos ejemplos reflejan esta tendencia al alza: en la calle Santa Cecilia, en El Pozón, se ofertan cuatro habitaciones para estudiantes entre septiembre y junio a 350 euros cada una. En la céntrica calle Rivero, otras cuatro habitaciones se alquilan a 400 euros mensuales en las mismas condiciones. En barrios como Miranda los precios son algo más bajos, en torno a los 300 euros.

Si bien hace unos pocos años encontrar habitaciones en pisos compartidos en Avilés podía considerarse una rareza ahora se ofertan este tipo de alojamientos en casi cualquier barrio de la ciudad. Incluso de la comarca, donde los precios son similares. En Castrillón rondan, como en Avilés, los 400 euros; en Corvera el alquiler de habitaciones es ligeramente más económico, en torno a los 300 euros. En Gozón, Soto del Barco e Illas apenas se dan este tipo de alquileres.

Universidad Nebrija

La previsión en Avilés es que la demanda siga creciendo, especialmente a partir del próximo curso, cuando la Universidad Nebrija inicie sus estudios de Enfermería en la ciudad. De hecho, ya hay varios proyectos en marcha orientados a cubrir las futuras necesidades de alojamiento universitario.

Proyectos

Solo en la plaza de España se proyectan 60 habitaciones: treinta en el edificio de los Precios Únicos y otras 30 en una casona cercana que anteriormente funcionaba como geriátrico. A ello se suman una veintena de apartamentos turísticos en el café Colón, destinados también a estancias de corta y media duración. En la plaza de Carlos Lobo, además, está prevista la apertura de una nueva residencia de estudiantes.

Informes

El arranque del curso marca el momento álgido para el alquiler de habitaciones en pisos compartidos, una fórmula que en 2024 utilizaron ya un tres por ciento de los españoles, según un informe elaborado por Fotocasa Research. De ellos, un 55% lo hacía porque no podía permitirse alquilar una vivienda completa, según el estudio "Perfil de las personas que comparten vivienda". Esta cifra supone un aumento de 11 puntos respecto al 44% registrado en 2023. Otros motivos importantes para elegir esta modalidad de alojamiento son la adaptación a las necesidades personales (19%) o la falta de alternativas mejores (18%). Pierde relevancia, en cambio, la opción de compartir vivienda con la intención de ahorrar para una futura compra: solo un 13% lo indica como razón principal, frente al 20% del año anterior.

Alquileres

"El encarecimiento del alquiler es el responsable del gran aumento de la demanda de pisos compartidos. Los altos precios hacen que los ciudadanos se vean obligados a vivir en una vivienda compartida para repartir gastos y hacer frente al pago de la renta mensual. Esta frustración impacta en el desarrollo de los ciudadanos y en la evolución de su ciclo vital, ya que cuando se comparte por obligación y no por elección, cuestiones como la natalidad o la salud mental se ven perjudicadas. También es relevante destacar el aumento del volumen de inquilinos insatisfechos que intentan encontrar una vivienda en alquiler y no lo consiguen", precisan los expertos en el citado informe inmobiliario.