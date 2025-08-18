Detenido un adolescente por cuarta vez al conducir un vehículo sin carné

La Policía Local detuvo la pasada madrugada a un menor de 16 años por un delito contra la seguridad vial. Manejaba su vehículo sin carné de conducir ya que para obtener ese permiso tiene que ser mayor de edad. La cuestión no se quedó ahí ya que la Policía ya detuvo al adolescente por las mismas circunstancias en otras tres ocasiones anteriores, es decir, la de anoche era la cuarta vez que los agentes le detenían por lo mismo. El menor fue entregado a sus progenitores y la Policía Local informó de lo sucedido a la Fiscalía de menores para que tome cartas en el asunto.

Los agentes de la Policía Local intervinieron durante el domingo en tres accidentes. El primero ocurrió a primera hora de la mañana, a las 7.45 horas, Un conductor salió ileso tras una salida de vía, sin embargo resultó detenido al arrojar un resultado positivo en alcohol de 0,4 además de presencia de cocaína en el organismo, de acuedo al test indiciario salival al que fue sometido. Poco después, en la zona de Piqueros, otro turismo se salió de la vía y colisionó contra una farola de alumbrado público. El joven conductor, de 21 años, resultó ileso. Ya a las 14.35 en el camino de Gaxín, un motorista se salió de la carretera y resultó herido con lesiones en ambos brazos, rotura de tibia y peroné. Fue trasladado al Hospital San Agustín y con una tasa positiva de alcohol y a falta de determinar la presencia de drogas en el organismo. El accidentado tiene 49 años y es avilesino.

El sábado, la Policía Local detuvo a un varón de 48 años que tenía una orden de detención en vigor y fue trasladado a dependencias judiciales. Eso ocurrió a las 16.35 horas en la calle del Marqués. También durante esa jornada, los agentes identificaron a un corverano de 55 años por un delito leve de hurto, tras haber sustraído varios objetos de un centro comercial. El identificado será citado para un juicio rápido por delito leve de hurto.

Durante el fin de semana, fueron denunciados administrativamente 7 conductores por hacerlo con presencia de drogas en el organismo y 4 por hacerlo con tasas de alcohol superiores a las tasas permitidas

El pasado viernes, los agentes de la Policía Local detuvieron a un castrillonense de 47 años por un delito de quebrantamiento de condena y otro de falsificación de documento oficial. Todo ocurrió tras ser sorprendido conduciendo sin haber recuperado el permiso de conducir tras haber sido impuesta una condena de privación del permiso superior a dos años. El conductor portaba el Documento Nacional de Identidad de otra persona y trató de eludir la acción policial. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.