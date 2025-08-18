Los extranjeros que ayudaron a Pedro Menéndez a conquistar la Florida y le montaron un motín

Pedro Menéndez de Avilés, antes de ser Adelantado de la Florida–de hecho, para poderlo ser–, le escribió al rey Felipe II y le comunicó que "por la falta grande de naturales, que no se pueden haber, ni quieren hacer la jornada" iba a tener que echar mano de extranjeros para poder conformar la tripulación de su buque insignia –la "San Pelayo"–y cruzar así, con acento foráneo, el Atlántico entero.

El investigador Alberto Abasolo Barandika explica en el artículo "El control de los extranjeros en la expedición de Pedro Menéndez de Avilés a la Florida. El caso de la galeaza ‘San Pelayo’" –lo publicó la revista de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) "Espacio, tiempo y forma"–: "A principios del año de 1565, Felipe II resolvió hacer un nuevo intento de colonizar la Florida. A pesar de los anteriores fracasos, su situación geoestratégica, frente al canal de las Bahamas, paso obligado de todos los buques que volvían a España cargados de riquezas, hacía imperativo asegurar su control". Y añade: "Para llevar a cabo la empresa, escogió como general a Pedro Menéndez de Avilés, un marinero competente y experimentado, con quien firmó un contrato de colonización". Y termina: "Tras una escaramuza con los refuerzos franceses, la expedición española se encontraba en una posición comprometida, sin un puerto seguro y en aguas muy superficiales, por lo que el general decidió enviar su nave capitana, la galeaza ‘San Pelayo’, de vuelta a la isla de la Española a hacer la invernada".

No lo logró. Los cincuenta marinos que Pedro Menéndez envió de San Agustín a Puerto Montechristi –en el norte de la isla de La Española– dieron un golpe: "No habían pasado ni dos días cuando los extranjeros de la tripulación, suma de al menos cuatro naciones distintas, se amotinaron, mataron al capitán y al piloto de la embarcación, se hicieron con el mando de la nave y, a continuación, pusieron rumbo a Europa. Sin embargo, las disensiones internas y la falta de un piloto competente los llevaron a cruzar el canal de la Mancha y atravesar el mar del Norte para acabar embarrancando en los bajíos de las costas de Jutlandia".

La historia del motín de la "San Pelayo" le sirve a Abasolo Barandika como ejemplo para reconocer el papel principal que tuvieron los extranjeros en la conquista de las Indias "hasta elpunto de que, sin su participación, ésta no hubiera sido posible".

Rafael Puyol

Se da la circunstancia de que no hace mucho –esta primavera, de hecho– el catedrático asturiano Rafael Puyol presentó en Madrid su último estudio –"¿Un mundo sin personas?" (Almuzara)– y dijo: "Los inmigrantes que vengan no nos van a sustituir. Hay gente que cree que los traerán enfermedades y competencia laboral, cuando la mayoría, sobre todo los de bajo nivel económico, vienen a cubrir los puestos que los nativos ya no quieren desempeñar". Y añadió a continuación – a cuenta de los delitos protagonizados por extranjeros–: "Puede haber casos, pero de eso, a criminalizar a todo el colectivo hay un salto que se me antoja importante".

Barco valioso

Abasolo Barandika expurga en su artículo el proceso que se llevó a cabo en Cádiz en 1567 contra un grumete que nació en Creta y que participó en el motín de la "San Pelayo" (lo llaman Jorge Griego), el buque insignia de Pedro Menéndez. "La ‘San Pelayo’ había sido construida en Guipúzcoa apenas un par de años antes. Era un navío pesado y lento, poco maniobrable, que no superaría los dos o tres nudos, desplazaba unas cuatrocientas toneladas métricas de arqueo, tenía una eslora de treinta y cuatro metros, una manga de diez y contaba con tres mástiles más el bauprés. Se trataba de un barco valioso, artillado, con gran capacidad de carga".

Caribe

Antes de todo eso, justo al llegar al Caribe, le desertaron "treinta soldados y tres clérigos". Los cambió por "un grupo de diez ingleses" que los sacó de la cárcel (comerciaban con negros): tras la expulsión de los franceses, los ingleses terminarían como galeotes. Llegada la paz (Menéndez quería hacer dinero, no matar hugonotes: eso vino después, por orden de Felipe II) el general avilesino decide devolver su nao capitana a La Española –no estaba seguro en el lado más salvaje de la Florida–. "Según los testigos, en la nave se contaban dieciséis o diecisiete marineros levantiscos, dos franceses, dos ingleses, dos catalanes y siete bombarderos flamencos frente a dieciséis o diecisiete españoles", escribe Abasolo Barandika y concluye: "Como se puede ver, tenemos una pequeña sociedad de naciones donde los españoles son minoría en una embarcación donde, en principio, estaba prohibida la presencia de extranjeros". Los españoles que había eran grumetes "e jente de poca defensa".