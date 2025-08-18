Illas rechaza la instalación de una línea eólica en el concejo

La propuesta de la empresa Varende Renovable de instalar un parque eólico en los concejos de Las Regueras, Candamo e Illas ha despertado inquietud en este último municipio.

El alcalde Alberto Tirador (IU) reunió ayer en la biblioteca "Fernando Olivié", en La Callezuela, a dos centenares de vecinos de la localidad de Panizales –lindando con Villa, en Corvera–, que es donde Varende Renovable busca construir los edificios correspondientes a la línea de evacuación y enlace con la red eléctrica. "El motivo de esta reunión fue explicar qué plan tienen", destacó Tirador.

Lo que salió a colación es que la empresa Varende quiere un parque eólico que va a superar los límites geográficos de tres municipios. "Para poder hacerlo precisa de un plan especial, es decir, de un plan que modifique los planes generales de cada uno de los municipios. Dado que somos tres los afectados, es el Principado, la consejería de Urbanismo, la que tiene que decidir. Y lo que decidan está todavía en una estación previa a las licencias de obras", recalcó. O sea, el plan está en un período "muy inicial".

"Ahora es el Principado quien nos pide audiencia a los tres municipios para que expliquemos nuestra posición. Nuestra posición es contraria y así lo han manifestado los vecinos", explicó Tirador. "Estamos hablando de praderías, de núcleos rurales... la instalación de este parque eólico, de momento, preocupa mucho", concluyó.