Las llámparas apagan a lo grande las fiestas de Ferrero: estos son los kilos cocinados

Media tonelada de llámparas iluminaron todo este fin de semana la localidad gozoniega de Ferrero. La fiesta en honor a Nuestra Señora de la O.

La edición de este año fue la de las bodas de Plata. Los organizadores aplaudieron el éxito conseguido. "Contó con más público que nunca", apuntaron.

Aparte de llámparas, hubo romería, eteatro y se entregó el galardón a José Manuel Suárez, por su destacada contribución a las fiestas de la localidad. El alcalde Gozón, Jorge Suárez, vecino de la zona, confraternizó con los vecinos.