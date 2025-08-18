La Mar de Ruido llega a buen puerto y Béznar Arias empieza a despedirse

"Estoy contento porque conseguimos que, como en otras ediciones, vengan bandas de interés", confiesa el promotor de la La Mar de Ruido, Béznar Arias. El sábado finalizó la 21.ª edición del festival rockero que se celebra en el parque El Muelle.

Advierte Arias que al veterano festival le llega la fecha de caducidad, aunque el promotor espera hacer una 22.ª edición. "Estoy abierto a mejorar, pero no quiero pasar a ser el organizador emérito", confesó. "Es una decisión que hay que tomar cuando las cosas van bien". Pese a que anuncie su próxima retirada, está convencido de que al festival le espera un buen relevo generacional: "Sí, hay posible sucesor, conozco a gente más joven con ideas muy guapas".

Quiosco

Arias reivindicó su trabajo. Recordó que fue el primero en apreciar el potencial del quiosco: "Me considero en parte descubridor porque fui el pionero en hacer algo con el parque". Apuntó: "Poco a poco y de boca a boca, empezamos a traer a grandes artista", proceso que llevó a rebosar el parque otra edición más, en esta ocasión con más público el viernes que el sábado: "Avilés siempre ha sido más de rock duro, de metal".

Sonido

La gran afluencia personal ha estado condicionada por las estrellas que inundaron el quiosco musical y por la meteorología. "Ha sido una suerte el buen tiempo y el sonido ha sido increíble". Las canciones fueron las protagonistas de la cita y Arias tiene claro cuáles han sido sus favoritas. "Me gustaron mucho las bandas locales: de Avilés y Oviedo. Se les nota los años de escuela", afirmó.

Grupos

También valoró a los grupos nacionales: "Me sorprendió Jeff Espinoza, por su voz incleíble, y ‘Saratoga’, que además tiene muchos fans asturianos". Además, destaca la puesta en escena del tributo a "Kiss", escenificado por la banda argentina "Kiss Experience". Artistas que el promotor indica que salen mayoritariamente del presupuesto público.