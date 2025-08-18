La TIA pasa el verano con 794 "sobrinos" en colegios de Avilés

La TIA de verano cada vez tiene más "sobrinos". El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, recibió este lunes a casi una veintena de menores que participa en estos talleres que se desarrollan en El Quirinal, Versalles y Villalegre y tienen por objeto facilitar la conciliación familiar durante las jornadas no lectivas. Este año, el Ayuntamiento ha ofertado un total de 1.440 plazas para niños de entre 3 y 12 años, una cifra sin precedentes que refleja el éxito de los talleres en años anteriores. Si bien las actividades se prolongarán hasta la primera semana de septiembre, la concejalía de Educación ya ha presentado los datos de los seis primeros turnos. Hasta el momento se han cubierto 794 plazas en los tres colegios, de las cuales 44 corresponden a escolares con necesidades especiales. Todos los centros aprueban con una media de sobresaliente el examen de las familias con respecto a las actividades, el trato de los monitores y la satisfacción de los menores con la TIA.