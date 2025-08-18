La TIA pasa el verano con 794 "sobrinos" en colegios de Avilés
Las familias puntúan con un sobresaliente el programa de conciliación así como el trabajo de los monitores y la satisfacción de los niños
AIDA MEDINA
La TIA de verano cada vez tiene más "sobrinos". El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, recibió este lunes a casi una veintena de menores que participa en estos talleres que se desarrollan en El Quirinal, Versalles y Villalegre y tienen por objeto facilitar la conciliación familiar durante las jornadas no lectivas. Este año, el Ayuntamiento ha ofertado un total de 1.440 plazas para niños de entre 3 y 12 años, una cifra sin precedentes que refleja el éxito de los talleres en años anteriores. Si bien las actividades se prolongarán hasta la primera semana de septiembre, la concejalía de Educación ya ha presentado los datos de los seis primeros turnos. Hasta el momento se han cubierto 794 plazas en los tres colegios, de las cuales 44 corresponden a escolares con necesidades especiales. Todos los centros aprueban con una media de sobresaliente el examen de las familias con respecto a las actividades, el trato de los monitores y la satisfacción de los menores con la TIA.
Suscríbete para seguir leyendo
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Este es el sabroso producto que se pesca por las noches en la ría de Avilés
- La dura historia de un vasco que huyó a Asturias tras ser secuestrado dos veces por ETA y ahora intenta volver a casa: 'Quiero morir allí
- Luanco viaja 60 años en el tiempo para celebrar su Antroxu estival
- La falta de acuerdo entre la industria auxiliar y Arcelor 'avecina un otoño caliente' en el sector
- Alerta en pleno centro de Avilés: robos en pisos y marcas de silicona en puertas
- La calidad del agua reactiva la pesca en la ría de Avilés: 'Ya no es una cloaca
- Pillan con droga a un menor, de 17 años, cuando se encontraba a cargo de su hermana, de 3 años, en el Festival de la Cerveza de Avilés