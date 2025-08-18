El verano avilesino es más dulce con helado

Los veranos en Avilés son mejores si saben a helado. Al de turrón de Los Valencianos o al de té matcha de Cremela: la tienda más clásica y la más moderna. Los primeros celebran el año que viene su centenario, los de Cremela, sin embargo, sólo llevan unos meses en la ciudad.

La tradición y la experiencia se traducen en Los Valencianos en sabores de calidad que conquistan a un público fiel. Rosalía Novas y su nieto Luca García viajan desde Piedras Blancas para disfrutar del helado. "Apetece probar todos los sabores", exclama Novas . Támara Cuesta, trabajadora del local asegura que este año la afluencia de personas ha crecido: "Hemos tenido muchos clientes extranjeros". Y es que el helado va más allá de un simple postre, se ha convertido en una tradición. "Da igual que llueva o haga sol, siempre tenemos gente", añade Cuesta.

El dulce, sin embargo, tiene seguidores en todas sus formas. Así ocurre con la heladería Yummy, fundada en 2012 . Aunque el yogur helado sigue siendo su sello de identidad, han sabido dar el salto al helado clásico para llegar a más público. El negocio, de carácter familiar, está en manos de los hermanos María y Pablo Ponga. "Somos la única heladería con obrador en Avilés; nuestros helados los fabricamos aquí", afirman. La creatividad en los "toppings" también es marca de la casa: elegir qué poner se convierte en toda una decisión. Así lo confirman clientes como Diego Castro, Nico Justo y Hugo Justo, quienes toman la elección como un ritual antes de disfrutar su helado.

La misma dinámica se observa en la heladería Cremela, donde abundan sabores que van desde los clásicos, como el chocolate o la fresa, hasta los más exóticos, los que mezclan frutas tropicales en combinaciones sorprendentes. La heladería, que abrió sus puertas en Avilés en 2024, cumple ya diez años sirviendo helado por rincones de todo el Principado. Si algo caracteriza a este negocio es su capacidad de adaptarse al lugar donde se instala. Un buen ejemplo es el sabor mantecado inspirado en la villa avilesina, como explica Bea Álvarez, responsable del local: "Intentamos crear un helado para sitio en el que nos establecemos".