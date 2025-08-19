Crece la soledad en Avilés: estos son los hogares habitados por una sola persona en la ciudad

Avilés envejece. La urbe cuenta con un total de 42.296 viviendas, de las cuales 34.135 son consideradas hogares (residencia habitual), según los datos del Censo de Población y Vivienda del INE. En los últimos años, se ha producido un cambio significativo en su estructura, destacando especialmente el aumento de los unipersonales y de las familias monoparentales. Los habitados por una sola persona alcanzan ya los 10.778, lo que representa un 31,6 por ciento del total. Aproximadamente la mitad de ellos (5.033) están ocupados por personas mayores de 65 años, con una notable mayoría de mujeres (77%), lo que evidencia el envejecimiento de la población y el peso de la soledad en las etapas más avanzadas de la vida.

Por otro lado, se observa también un aumento en las familias monoparentales, que suman 4.038 hogares, es decir, un 11,8% del total. En estos casos, un solo progenitor convive con uno o más hijos, una forma de convivencia cada vez más frecuente, en este caso de acuerdo a la última memoria del área de Educación del Ayuntamiento de Avilés.

Tamaño medio de los hogares

El descenso de la natalidad también se refleja en el tamaño medio de los hogares, que ha ido disminuyendo progresivamente. Actualmente, un 21% (7.164 hogares) está formado por parejas sin hijos, lo que confirma una tendencia hacia núcleos familiares más reducidos. Atrás quedan los años del "baby boom", con hogares con al menos cuatro personas de número medio. Los profesionales sanitarios hablan, no obstante, de una "discreta recuperación" basada en datos: hasta la fecha han nacido en el complejo sanitario avilesino 296 bebés, veinte más que en el mismo periodo de 2024. No es un hecho aislado, lo que dibuja una pirámide de poblacional más halagüeña para el Principado: la población del Principado de Asturias creció en 1.846 personas durante el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 0,18 por ciento y eleva el número total de habitantes hasta 1.016.995, según los datos provisionales publicados a primeros de este mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estudio

José Pablo Calleja Jiménez, profesor del Área Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Oviedo, en un informe publicado este verano en una revista editada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar manifiesta: "El aumento sostenido de la esperanza de vida de la población en las últimas décadas es una conquista social digna de valoración y reconocimiento, pues es resultado de avances en las condiciones de vida y sanitarias para el conjunto de la ciudadanía. Desde el inicio del periodo democrático, hace ya casi 50 años, los asturianos han aumentado su esperanza de vida en 11 años (pasando de 69 a 80 años) y las asturianas en 9 años (pasando de 76 a 85 años)".

La edad, ahonda el experto universitario en la publicación, está directamente relacionada con la mayor prevalencia de situaciones de soledad no deseada, así como de enfermedad, discapacidad y dependencia que, aunque no son exclusivas de las personas mayores, les afectan en mucha mayor medida.

Congreso

La fundación HelpAge International España en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y con el apoyo de la Fundación La Caixa celebrará el 1 de octubre en el Centro Niemeyer el IX Foro Internacional "Vivir Más, Vivir Mejor". El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales en envejecimiento que abordarán cuestiones relacionadas con las políticas sociales, los derechos y el buen trato hacia las personas mayores. Para fomentar la participación de los agentes que buscan la mejora del bienestar de las personas mayores, así como la divulgación de los programas, estrategias y acciones desarrollados para dicho fin se realizará también un concurso de pósteres. Entre los participantes, se escogerán tres ganadores, cuyos pósteres estarán impresos y expuestos durante el IX Foro Internacional "Vivir Más, Vivir Mejor".

En la jornada, en concreto, los expertos abordarán "Vivir más y vivir mejor" en el ámbito internacional, con un enfoque en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores y la Cobertura Sanitaria Universal. Analizarán también vivir bien el mundo rural, radiografiando la agenda pendiente para la sostenibilidad y el bienestar de las personas mayores. Tendrá hueco también la voz de las personas mayores en Asturias, con experiencias y testimonios desde el territorio. Otro tema a tratar serán los nuevos retos de la longevidad, abordando la economía, la soledad no deseada y la inteligencia artificial. El congreso dedicará asimismo espacio a las mujeres mayores desde una perspectiva de discriminación interseccional y a la Carta de Derechos de las Personas Mayores del Principado de Asturias.