"Elemental", la película de esta noche en El Parche

"Elemental" es el título de la película que se proyectará esta noche (22.30 horas) en la Plaza de España. Se trata de una sesión de cine gratis al aire libre para disfrutar en familia. La película ha estado nominada a diferentes premios. El miércoles, en el mismo escenario y a la misma hora, se proyectará "Del revés 2" y el jueves, "Wonka". La programación está enmarcada en el cartel de San Agustín y congrega a numerosos público en la Plaza de España.