"Elemental", la película de esta noche en El Parche
"Elemental" es el título de la película que se proyectará esta noche (22.30 horas) en la Plaza de España. Se trata de una sesión de cine gratis al aire libre para disfrutar en familia. La película ha estado nominada a diferentes premios. El miércoles, en el mismo escenario y a la misma hora, se proyectará "Del revés 2" y el jueves, "Wonka". La programación está enmarcada en el cartel de San Agustín y congrega a numerosos público en la Plaza de España.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Este es el sabroso producto que se pesca por las noches en la ría de Avilés
- La dura historia de un vasco que huyó a Asturias tras ser secuestrado dos veces por ETA y ahora intenta volver a casa: 'Quiero morir allí
- Luanco viaja 60 años en el tiempo para celebrar su Antroxu estival
- La falta de acuerdo entre la industria auxiliar y Arcelor 'avecina un otoño caliente' en el sector
- Alerta en pleno centro de Avilés: robos en pisos y marcas de silicona en puertas
- La calidad del agua reactiva la pesca en la ría de Avilés: 'Ya no es una cloaca
- Pillan con droga a un menor, de 17 años, cuando se encontraba a cargo de su hermana, de 3 años, en el Festival de la Cerveza de Avilés