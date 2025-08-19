Los expertos destacan que se margina a los mayores en los ensayos clínicos

Los investigadores en geriatría advierten de la importancia de los ensayos clínicos en personas mayores, personas desde los 65 hasta más de 90 años, grupo "marginado históricamente". "De observadores a colaboradores: el rol ciudadano en la investigación clínica" era el título de la primera jornada de conferencias de los Cursos de La Granda en el Museo Marítimo de Asturias.

Asistentes al Curso de La Granda en el Museo Marítimo de Luanco. | MIKI LÓPEZ

"Apenas hay expertos en geriatría en los hospitales, cuando dos de cada tres personas que utilizan los servicios de salud son mayores", afirmó el profesor Leocadio Rodríguez-Mañas, director del curso junto a la doctora Olga Laosa Zafra. Los datos impactan directamente en la población asturiana por tener la tasa más envejecidas del país. Laosa lo tiene claro: la solución está en la formación de los investigadores.

"En Asturias la población está muy dispersa geográficamente, por lo que está muy desatendida", señaló la doctora . Una de las propuestas que plantea es rebajar los "estrictos" requisitos para seleccionar al muestrario de los pacientes.

Las soluciones están sobre la mesa, aunque los expertos aseguraron que los investigadores son los primeros que se aíslan de la "realidad objetiva". Rodríguez-Mañas explicó que en otros países, por ejemplo en Sudamérica, sí se aplican nuevas metodologías, mientras que en España se continúan utilizando las clásicas, que son únicamente hospitalarias. "Los profesionales se desplazaron a una municipalidad entre Quino y Chile, a cien kilómetros de Santiago de Chile, eso es mucho más complicado que ir de Oviedo a Mieres; también se ha hecho en Honduras o Bolivia". Añadió que si allí se ha adaptado el desarrollo del ensayo, "se puede hacer en Asturias", lo que contrasta con las últimas investigaciones: "En los últimos 15 años solo se realizaron tres ensayos en personas mayores".

Encuesta piloto

Los directores de la conferencia, que forman parte del equipo de investigación "inclusiva" del proyecto READI, financiada por la Unión Europea y que posiciona a España como referente para 18 países, sorprendieron involucrando a los luanquinos y a los expertos de la sala anunciando que quienes se acerquen hoy a la segunda jornada, serán partícipes de la encuesta piloto sobre los ensayos clínicos, para conocer sus dudas y preocupaciones. El resultado se tendrá en cuenta en la presentación del estudio a la comunidad científica europea.

La carencia de investigaciones en grupos de edad avanzados no es casualidad, tiene que ver con los costes, la complejidad de los estudios –deben tener en cuenta la diversidad de patologías–, por paternalismo, y por creencias falsas por parte de los pacientes. Así lo ejemplificó la doctora Laosa: "El 80% de las muertes por covid fueron de mayores de 65 años, y no se escogieron pacientes de esa edad y mayores para los ensayos clínicos, pese a que serían los más beneficiados". Explicó que es una cuestión de "edadismo", es decir, la discriminación por razón de edad.

Investigación

El profesor Rodríguez-Mañas posicionó las bases de la investigación farmacológica con el título "Fundamentos de la investigación clínica". Incidió en la cuestiones que resultan "obvias" para la mayoría de ciudadanos y profesiones, como es garantizar la buena calidad de vida, pero la realidad es otra: las investigaciones clínicas se basan en mantener los resultados de las analíticas en los parámetros. Distinguió entre "longevidad" y "funcionalidad", lo conocido como calidad de vida. Apuntó: "Llegamos a vivir muchos años pero con discapacidad, nos falta la calidad de vida".

La doctora Laosa se sumó a a la tesis y apuntó que además de los sesgos por parte de los investigadores, los avances se enfrentan a la "poca adherencia". Añadió: "El 20% de los ensayos clínicos finalizan por falta de reclutamiento", situación provocada por carencia de conocimiento o logística. Esto invisibiliza a quienes residen lejos de las grandes urbes.