"God Save The Queen" regresa a Avilés para revivir a Freddie Mercury

"God Save The Queen", el tributo más aplaudido en el mundo de la banda de Freddie Mercury, regresa a Avilés el próximo 25 de octubre (20.00 horas). La banda, de origen argentino, conoce la escena avilesina: sonó por primera vez en Las Meanas –en 2010– y, después, en el pabellón de La Magdalena –en septiembre de 2019–, fue, de hecho, los que continuaron la estela que había abierto el colombiano Camilo, que inauguró como sala de conciertos el pabellón que nació para alojar el mercado semanal de ganados.

Las entradas para el espectáculo de "God Save The Queen" en el Centro Niemeyer se ponen a la venta esta mañana (a partir de las 11.00 horas) al precio de 45 € (36 € para socios del Club Cultura, un máximo de 100 localidades y hasta 15 días antes del espectáculo). Los puntos donde se pueden adquirir son la taquilla, la página web oficial el Centro Niemeyer y la de Unientradas.

La banda nació en 1998 en la localidad argentina de Rosario. Pablo Padín está al frente de la formación. La revista "Rolling Stones" elogió su trabajo musical diciendo que eran "el mejor tributo de ‘Queen’ del mundo".