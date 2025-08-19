La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta

Una de las furgonetas que utiliza la empresa de limpieza Urbaser –subcontrata del Ayuntamiento de Avilés– fue retirada por una grúa ayer a medio día, en medio de una gran expectación, en plena hora punta del mercado de los lunes. La operación requirió de un camión de remolque y presencia de la Policía Local. En la imagen, un momento de la maniobra, en el cruce de las calles de La Cámara y el Muelle. Según testigos, la furgoneta se paró en la misma zona a media mañana. La recogida del vehículo afectó al tráfico de la zona, sobremanera cuando los comerciantes hacían el día en las inmediaciones de Hermanos Orbón.

