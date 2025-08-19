La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta
Una de las furgonetas que utiliza la empresa de limpieza Urbaser –subcontrata del Ayuntamiento de Avilés– fue retirada por una grúa ayer a medio día, en medio de una gran expectación, en plena hora punta del mercado de los lunes. La operación requirió de un camión de remolque y presencia de la Policía Local. En la imagen, un momento de la maniobra, en el cruce de las calles de La Cámara y el Muelle. Según testigos, la furgoneta se paró en la misma zona a media mañana. La recogida del vehículo afectó al tráfico de la zona, sobremanera cuando los comerciantes hacían el día en las inmediaciones de Hermanos Orbón.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Este es el sabroso producto que se pesca por las noches en la ría de Avilés
- La dura historia de un vasco que huyó a Asturias tras ser secuestrado dos veces por ETA y ahora intenta volver a casa: 'Quiero morir allí
- Luanco viaja 60 años en el tiempo para celebrar su Antroxu estival
- La falta de acuerdo entre la industria auxiliar y Arcelor 'avecina un otoño caliente' en el sector
- Alerta en pleno centro de Avilés: robos en pisos y marcas de silicona en puertas
- La calidad del agua reactiva la pesca en la ría de Avilés: 'Ya no es una cloaca
- Pillan con droga a un menor, de 17 años, cuando se encontraba a cargo de su hermana, de 3 años, en el Festival de la Cerveza de Avilés