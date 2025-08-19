Patinador avilesino en la élite europea

David Muñiz es un patinador avilesino que está en la élite del freestyle. Con sus patines en línea hace piruetas y se desliza por barandillas y bordillos con gran pericia y destreza. Esa habilidad le lleva ahora a su segundo campeonato de Europa, que se disputa esta semana en la localidad polaca de Mińsk Mazowiecki. Apenas conoce la pista en la que se desarrollan las pruebas, pero sí sabe que recientemente se ha disputado allí el campeonato de Polonia de este deporte de origen callejero. «Los polacos parten con ventaja, nosotros vamos a ciegas», señala con cierta ironía. David Muñiz es el único asturiano de la Selección española, un equipo formado por nueve personas, dos júnior y siete séniors.

El patinador avilesino está dispuesto «a darlo todo» en Polonia, aunque reconoce que solo tendrá 45 minutos previos antes del campeonato para intentar hacerse al terreno. «Vamos a por todas, eso sí, ya vi como es el circuito y tengo pensado lo que quiero hacer, pero todo puede variar in situ», señala el patinador, que volará hoy con destino a tierras polacas.

El de Polonia será su segundo campeonato de Europa de freestyle como representante de la Selección española de roller freestyle, grupo dirigido por Álex Écija. «En Portugal, fallé y al final quedé clasificado en el puesto número 11, ahora vamos a por medalla», apunta David Muñiz, que reconoce que «está en buena forma» pese a que acude al Europeo con una pequeña lesión en su mano derecha. «Si no apoyo la mano, todo irá bien», indica el avilesino de 31 años que ha sido campeón de España de freestyle en varias ocasiones y que en el último Mundial, disputado en Roma, tuvo que conformarse con el puesto 28 porque, detalla, falló a la hora de realizar varios «trucos», que es como denominan a los movimientos que realizan sobre las barras metálicas y bordillos.

Con esos mimbres, David Muñiz va cargado de moral y energía para conquistar un título que sumar a su medallero particular.