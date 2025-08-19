Las personas mayores se unen contra el edadismo en "Amiganza"

Un grupo de avilesinos ha decidido unirse en lo que será el primer colectivo formado únicamente por mayores de la ciudad. "Por el momento, estamos ultimando los estatutos y presentaremos la asociación oficialmente en septiembre", afirma Cani Guardado, que será la presidenta de "Amiganza", que destaca que la tercera ciudad asturiana carece hasta la fecha de una asociación formada exclusivamente por personas de este grupo de edad. "Estamos haciendo socios", indica Guardado, que junto a los miembros de la junta directiva, quiere dar a conocer su proyecto a todo el tejido asociativo de Avilés. Su sede social estará ubicada en el centro de mayores de Las Meanas y su fin es variado.

Uno de los pilares de "Amiganza" es la lucha contra el edadismo, es decir, la lucha contra la discriminación a las personas por su edad. "No queremos que nos traten como a inútiles, seremos ignorantes digitales pero somos muy útiles y queremos estar en contacto con los jóvenes", destaca Guardado, que entiende que su colectivo será "colaborativo y también reivindicativo". "Amiganza" tiene otros frentes como la lucha contra la soledad no deseada, la organización de cursos, talleres y viajes cortos de tipo cultural, entre otras cuestiones, además de "acompañar a las personas que lo necesiten a la hora de realizar diferentes trámites".

Cani Guardado y su equipo entre los que se encuentra, entre otros, el exconcejal Constantino Álvarez, entiende que Avilés necesita una asociación como "Amiganza" teniendo en cuenta que la tercera ciudad asturiana está envejecida y el colectivo de mayores es el más numeroso. "Este tipo de asociaciones ya existe en otras partes de Asturias y aquí todavía no, por eso nos animamos a crearla", concluye la presidenta de "Amiganza".