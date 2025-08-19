La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer en Avilés. Según ha podido saber este periódico, el suceso tuvo lugar la pasada noche. La investigación se encuentra actualmente en una fase muy incipiente, pero según ha podido confirmar este periódico hay un detenido, el presunto autor del crimen.

Avilés, una ciudad segura

Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre de este 2025 en Avilés se denunciaron 556 hechos de tipología penal, frente a los 551 que se registraron durante el mismo periodo de 2024. El delito más habitual es el hurto, con 109 contabilizados, un 26,4% menos que los 148 que se habían denunciado en el primer trimestre del año pasado.

También encabezan esta tabla los robos con fuerza, 35 en total, una cifra que también desciende en comparación con un año antes, cuando se habían contabilizado 46. En lo que sí hay un repunte es en los robos con violencia e intimidación, 22 en total, frente a los seis que se habían denunciado en los tres primeros meses de 2024. Sobre esto, cabe destacar que la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para tratar de frenar esta tipología delictiva es incansable. De hecho, la Policía Nacional llevó a cabo hace unos días una importante operación para atrapar a dos ladrones que habían asaltado seis bares en solo dos noches en la comarca.

Lo que también sigue al alza, como viene siendo tónica habitual en los últimos años, es la cyberdelincuencia, una tipología criminal que no entiende de fronteras. En el primer trimestre de 2025 se denunciaron 128 denuncias relacionadas con estafas y cyberdelitos, un 42,2% más que el año anterior.