El Puerto amplia su malla ferroviaria para atender la demanda industrial

La Autoridad Portuaria de Avilés ha adjudicado a Tecsa Empresa Constructora la ejecución de 125 metros de vía férrea en la margen derecha de la ría, en un tramo propiedad del Puerto y rodeado por terrenos calificados como zona de reserva de ArcelorMittal. Con esta obra se avanza en la conexión por tren entre los muelles de Valliniello y los que ocupa en concesión la multinacional siderúrgica con la red ferroviaria de interés general. Esto supone conectar todos los muelles de mercancía general del Puerto de Avilés con la Meseta por la ruta del AVE hasta León.

El presupuesto de adjudicación asciende a 199.585,62 euros, que ascienden a 254.000 euros con impuestos. El plazo de ejecución es de seis meses, una vez que se formalice el contrato, para lo que hay un plazo máximo de 15 días hábiles.

Ramón Muñoz-Calero, director de la Autoridad Portuaria de Avilés, explicó que "esta actuación está en línea con las obras ferroviarias que se vienen desarrollando en los últimos años. En este caso se trata de la construcción de 125 metros de vía de ancho métrico en el entorno de la concesión a ArcelorMittal y que permitirá en el futuro transitar sin dificultad para conectar con la red ferroviaria de interés general". Muñoz-Calero añadió que esta obra se realiza íntegramente con cargo a los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).

El Puerto de Avilés habrá hormigonado 728 metros de vía en placa de ancho ibérico una vez se ejecute esta obra, que no incluye el tramo afectado por el desvío ferroviario por el elevado coste y complejidad en su ejecución, que podría suponer que se incumplieran los plazos de ejecución que establece la Unión Europea.

Estos mismos fondos europeos permitieron a la Autoridad Portuaria ampliar el año pasado su red interior de ferrocarril hasta los 6.120 metros de longitud al finalizar la construcción de dos vías paralelas que dan servicio al muelle de Valliniello. El presupuesto en este caso ascendió a 2,8 millones de euros, y han permitido ampliar la oferta portuaria avilesina como nudo logístico industrial.

Este servicio ferroviario se perfila como un elemento clave de cara al futuro, ya que permite mejorar el posicionamiento del Puerto de Avilés al contar con una mayor capacidad para atender unos tráficos que se podrían captar con la actual industria y también con la que podría ocupar el ecoparque de Baterías.

Además, la Autoridad Portuaria analiza, en el marco de elaboración de su plan estratégico, la posible adquisición de una parcela en esos terrenos para ampliar su espacio logístico.

La nueva infraestructura ferroviaria permitirá conectar los muelles avilesinos con la red ferroviaria de interés general, con las estaciones de ADIF de Nubledo y Veriña.