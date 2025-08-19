El turismo, en auge en Luanco: la villa recibe un 11% más de visitantes

Luanco es uno de los principales núcleos turísticos del verano asturiano. Y prueba de ello son las cifras que maneja la oficina de turismo local, ubicada en el Museo Marítimo de Asturias: los números han experimentado un crecimiento comparando el pasado julio con el de 2024. Según los datos de Turismo ha habido un 11,2 por ciento más de visitantes que se han acercado a la oficina para consultar información. "El pasado año en julio recibimos la visita de 734 visitantes y en el mismo período de este año, sumamos 825", detalla Víctor Cuervo, técnico municipal responsable del área de Turismo.

A simple vista, continúa Cuervo, ya se aprecia un incremento del turismo en las calles de la capital gozoniega, algo que se ha ratificado con los datos de visitantes. "Se nota más que otros años, la razón de ese incremento es diversa: el buen tiempo, el boca a boca", destaca Cuervo.

La procedencia más significativa de visitantes que piden información turística en Luanco es de madrileños, seguidos de castellanoleoneses. Cabe destacar además la presencia de aragoneses "que comienzan a despuntar".

La capital del municipio gozoniego también recibe turismo extranjero, principalmente, europeo. La explicación podría estar en las conexiones aéreas directas desde el Aeropuerto de Asturias. El colectivo más numeroso, a bastante distancia del turismo nacional, es el de los franceses, una constante a lo largo de los últimos ejercicios.