Ucrania encabeza la nueva edición del Folclórico de Avilés, el de Sabugo ¡Tente firme!

El Festival Folclórico Internacional de Música y Danza Popular de Avilés es, para el concejal de Desarrollo Urbano, el socialista Manuel Campa, "clásico e imprescindible para el verano avilesino". Así lo dijo ayer en la presentación de la edición número cuarenta y cuatro, la que encabeza una delegación de Ucrania y que completan las de Chile, Senegal y Costa Rica.

"Es fundamental seguir contando con este festival en nuestra programación de agosto", recalcó el concejal que tomó el relevo de la concejala de Festejos, la también socialista Yolanda Alonso, ayer, indispuesta. Belén Arias, la secretaria de Sabugo ¡Tente Firme!, los organizadores del festival, abundó: "Siempre hemos luchado por seguir con el festival adelante; entendemos que es muy importante para la ciudad, de hecho, llevamos 44 años haciéndolo". Y es que el pasado otoño, una orden de la anterior concejala de Festejos –Sara Retuerto–dejó en el aire la continuidad de una de las citas más clásicas del calendario festivo avilesino. "Creemos que este festival es muy importante porque los grupos llenan todas las calles de color y el público siempre responde e interacciona mucho con ellos", destacó la secretaria de la agrupación musical que insistió en agradecer el compromiso del Ayuntamiento de Avilés –de sus responsables actuales– con una fiesta que empieza ya mañana miércoles con la recepción oficial y el izado de las banderas.

La orquesta y el grupo de baile "Horlychka", de la ciudad ucraniana de Kamenets-Podilski –cercana a la frontera de Ucrania con Moldavia– encabeza un cartel que completan el Ballet Folclórico Nayuribes, de Costa Rica; la compañía de danzas tradicionales Kirqui-Wayra, de Chile y el Ballet Folclórico Jammu, de Senegal. La agrupación Sabugo ¡Tente Firme! que preside Abelardo González –se está recuperando de una enfermedad–volverán a servir como anfitriones de una fiesta que vuelve a la Casa de Cultura después de muchos años.

"Nosotros estamos encantados de hacer el festival donde nos encomiende el Ayuntamiento: sin ellos, no hubiérámos llegado aquí", destacó Belén Arias. "Estamos justo en el centro de la ciudad, la gente lo va a tener todo más accesible", añadió.

Hasta el pasado año la fiesta se celebraba en el auditorio del Centro Niemeyer.

Festival Folclórico

Miércoles, 20: Recepción institucional en el Ayuntamiento de Avilés. (12.30 horas). Desfile por el centro (19.00 horas). Izado de las banderas de los países. En Álvarez Acebal. (19.30 horas). Misa de las Naciones. Iglesia de Sabugo. (20.00 horas).

Jueves, 21: Actuaciones de los grupos participantes por las calles de Avilés. (De 12.30 a 13.30 horas). Actuaciones de los grupos participantes por las calles de Avilés. (De 19.00 a 21. 00 horas).

Viernes, 22: Gala de apertura en el auditorio Casa de Cultura. (19.30 horas).

Sábado, 23: Gala de clausura en el auditorio Casa de Cultura. (19.30 horas).