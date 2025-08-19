"Aquí se nos ve más", valoran los vendedores ambulantes de la plaza ahora en La Cámara
Los vendedores con puestos en las inmediaciones del Café Colón abandonan la plaza mientras se rehabilita el histórico edificio
No hay mal que por bien no venga. Esto es lo que opinan algunos vendedores ambulantes consultados por este diario respecto al traslado de sus puestos de la plaza Hermanos Orbón a la vecina calle de La Cámara mientras se rehabilita el viejo Café Colón, que será alojamiento turístico. "En la plaza somos muchos y a algunos no se nos ve", reconocía ayer la vendedora Soraya Álvarez. Los puestos afectados por esta medida son seis, aunque ayer varios faltaron a su cita con los clientes.
Para algunos vendedores ambulantes esta ubicación no es nueva: durante la pandemia y también durante las obras de mejora de la plaza de abastos los comerciantes colocaron sus puestos en calles aledañas como la Cámara, Rui Pérez e incluso el pasillo central del parque del Muelle, como fue el caso de las zabarceras. Ahora se estima que el traslado se prolongará al menos hasta final de año.
La obra en el Café Colón es ambiciosa: antes de proceder al vaciado interior del viejo Café Colón es necesario realizar la sujeción de la fachada mediante un andamiaje de contención, ya visible desde el exterior. Además, en la parte trasera existe una galería de madera que también será necesario desmontar.
El proceso es de enorme complejidad, ya que el edificio presenta grandes desperfectos y humedades.
