Agua de lluvia reutilizada para limpiar en el Puerto
La Autoridad Portuaria de Avilés ha instalado en la zona norte del muelle de Raíces una planta piloto (en la fotografía) para el tratamiento de las aguas pluviales de escorrentía (el agua de lluvia que cae en sus viales) con el objetivo de analizar la viabilidad de reutilizarla, una vez tratada, para riego de viales, baldeos y nebulizaciones. Durante 9 meses se analizará el sistema de tratamiento más eficaz con la idea de construir en su momento una planta fija. En la actualidad ya se reutilizan una media de 14 tanques de agua de lluvia al año –unos 5000 metros cúblicos– evitando así el consumo de agua potable.
