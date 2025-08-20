Castrillón tendrá presupuestos este año: PP y Vox alcanzan un acuerdo para aprobar las cuentas la semana que viene

Castrillón tendrá presupuestos este año. El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para aprobar las cuentas, que será sometidas a la votación del Pleno el lunes. "Lo fundamental es que se dota de personal al área de urbanismo, donde desde hace una década se amontonan las licencias y donde con esta medida, entre otras, se quiere dar agilidad, cosa que también piden constantemente desde la oposición pero que luego nuevamente tratan de bloquear. Se refuerza también el área de secretaria en contratación e informática para seguir con el importante proceso de modernización donde se ha pasado de un Ayuntamiento en el pleistoceno a uno que se ha convertido en referente y donde queremos continuar con las ambiciosas acciones encaminadas a la modernización y calidad en el servicio a los ciudadanos", defiende la concejala del PP Nuria González-Nuevo.

La votación de las cuentas en el próximo Pleno fue muy criticada ayer por la oposición, que denunciaba que el gobierno local había decidido adelantar las comisiones y el Pleno para beneficiarse de la ausencia de concejales de la oposición, que estos días se encuentran de vacaciones. "La fecha del Pleno se adelanta puesto que la izquierda sigue intentando por todos los medios bloquear la gestión municipal. En este caso, IU presenta el último día de plazo alegaciones que hay que resolver en Pleno contra las modificaciones presupuestarias las cuales saben que son esenciales para licitar contratos urgentes absolutamente necesarios como es el de comedores y desayunos, hacer frente a los pagos del contrato de limpieza, o las subvenciones nominativas que tanto clamaron por ellas y en realidad no hacen otra cosa que tratar de frenarlas", ha destacado hoy González Nuevo.

Asimismo, la edil popular afirma que su partido ya se encuentra negociando con Vox los presupuestos para el año que viene y las ordenanzas fiscalas, "con todas las medidas que compartimos , la moderación fiscal y las inversiones que redunden en mejora de la calidad de vida de todos los vecinos de Castrillón".