Comodidad y coste cero: claves para reclutar pacientes para ensayos clínicos

Los pacientes que no viven en grandes urbes, son mayores de 65 años o tienen una historia clínica compleja, son excluidos de los ensayos clínicos. Así lo aseguró ayer Blanca Alfonso López, enfermera investigadora y ponente en la segunda jornada del simposio "El rol ciudadano en la investigación clínica", celebrado en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, y enmarcado dentro de los Cursos de la Granda. La experta también resaltó que la desinformación y el desconocimiento de los pacientes sobre este tipo de experimentos son otras de las grandes barreras de acceso a ellos.

Precisamente, identificar esas barreras y tratar de salvarlas era uno de los objetivos del curso. En este sentido, Alfonso, que forma parte de la Fundación de Getafe, apuntó, en base a su experiencia, algunos de los motivos por los que los pacientes rehuyen participar en estos estudios: "Citas a horas muy tempranas, poco propicias para personas de avanzada edad; ausencia de medios de transporte específicos para acudir a las pruebas; reticencia de algunos pacientes a acudir a los centros médicos; y la escasa humanización de los espacios en los que tienen lugar los exámenes".

Además, en la sesión, que fue abierta y participativa, también se recabó la opinión de los presentes sobre los motivos por los que declinan participar en las investigaciones clínicas. Lo hicieron divididos en grupos y a través de un cuestionaron en el que se les preguntaba qué colectivos consideran que eran discriminados en estos estudios, qué valores creen que debe tener una investigación para querer participar en ella y qué herramientas necesitan los pacientes antes de someterse a uno de estos estudios.

Todos coincidieron en que "las personas mayores de 65 años, las que viven en zonas aisladas, tienen enfermedades poco comunes, discapacidad, un nivel educativo bajo y escasos recursos son los más discriminados", explicó Julia Molla, parte del equipo de investigación inclusiva READI, que cuenta con financiación de la Unión Europea.

La doctora Olga Laosa Zafra, directora del curso junto con Locadio Rodríguez-Mañas, fue la encargada de coordinar uno de los grupos. Las conclusiones a la que llegaron en ese equipo para tratar de fomentar la participación en los estudios fueron: "Charlas en centros de salud, foros online en los que se preserve el anonimato para intercambiar información y experiencias, la creación de una red de ‘captadores’ y descentralizar los ensayos, para llevarlos a distintos puntos de la geografía española".

"Pensamos que en general todos tenemos el sentimiento de solidaridad, y que ese sentimiento se acentúa cuando nos enfrentamos a un pronostico malo", aseguró el médico Saúl Martín, quien lideró otro de los grupos de trabajo. En ese sentido, el profesor Jesús Frías Iniesta, también participante en la sesión de ayer, indicó que "los ensayos clínicos son una actividad médica más, los pacientes tienen privacidad y es un acto solidario con uno mismo y con el resto del mundo".

Entre las conclusiones a las que llegaron expertos y ciudadanos, destacó por encima del resto que "el coste de participar en estos exámenes tiene que ser de cero euros y no suponer ningún gasto, ni un problema laboral", para los pacientes. En este sentido, unos y otros se mostraron esperanzados y resaltaron la importancia de educar, tanto a investigadores como a ciudadanos, en los beneficios de los estudios clínicos.

Uno de los que se acercaron a la cita fue José Ángel Álvarez. "Me ha parecido muy interesante porque amo la investigación y pienso que no se nos da acceso a personas como yo, con discapacidad", explicó el gozoniego, que padece una discapacidad del 94%. "Al no conocer en qué consiste, no te animas a participar, porque no se conocen los valores de las investigaciones", afirmó Álvarez, sobre una práctica solidaria, la participar en los estudios científicos, que salva vidas.