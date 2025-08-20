Podemos denuncia el patrocinio por vía de urgencia al Real Avilés

Empieza la liga y el Real Avilés continúa en precario en el estadio Román Suárez Puerta, sin que se conozca la firma de "convenio que defina usos, responsabilidades, seguros y permisos, un ejemplo más de la improvisación con la que actúa el Gobierno local". La denuncia la realizó ayer el concejal de Podemos, David García, quien acusó al Ejecutivo municipal constantemente a la vía de urgencia para sacar adelante decisiones que llevan meses sobre la mesa".

El edil de la formación morada denunció que "el patrocinio (del Ayuntamiento) al Real Avilés Industrial es el último tema que entra por urgencia" para el próximo Pleno, en una práctica del gobierno local que se basa, afirmó, en que "los grandes asuntos no se preparan con la seriedad y la transparencia que merecen, sino que se imponen cada vez con menos margen y abusando de la vía de la urgencia".

El Ayuntamiento y el club llegaron a un acuerdo de patrocinios y subvenciones que sumarán una inyección de 225.000 euros en las arcas de la entidad blanquiazul, que debuta en Primera Federación tras el ascenso conseguido la pasada temporada. Ese acuerdo incluye que en San Agustín haya caballitos en el estadio, lo que desconocía el resto de la Corporación.