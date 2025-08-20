Podemos denuncia el patrocinio por vía de urgencia al Real Avilés
Empieza la liga y el Real Avilés continúa en precario en el estadio Román Suárez Puerta, sin que se conozca la firma de "convenio que defina usos, responsabilidades, seguros y permisos, un ejemplo más de la improvisación con la que actúa el Gobierno local". La denuncia la realizó ayer el concejal de Podemos, David García, quien acusó al Ejecutivo municipal constantemente a la vía de urgencia para sacar adelante decisiones que llevan meses sobre la mesa".
El edil de la formación morada denunció que "el patrocinio (del Ayuntamiento) al Real Avilés Industrial es el último tema que entra por urgencia" para el próximo Pleno, en una práctica del gobierno local que se basa, afirmó, en que "los grandes asuntos no se preparan con la seriedad y la transparencia que merecen, sino que se imponen cada vez con menos margen y abusando de la vía de la urgencia".
El Ayuntamiento y el club llegaron a un acuerdo de patrocinios y subvenciones que sumarán una inyección de 225.000 euros en las arcas de la entidad blanquiazul, que debuta en Primera Federación tras el ascenso conseguido la pasada temporada. Ese acuerdo incluye que en San Agustín haya caballitos en el estadio, lo que desconocía el resto de la Corporación.
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Este es el sabroso producto que se pesca por las noches en la ría de Avilés
- La dura historia de un vasco que huyó a Asturias tras ser secuestrado dos veces por ETA y ahora intenta volver a casa: 'Quiero morir allí
- La falta de acuerdo entre la industria auxiliar y Arcelor 'avecina un otoño caliente' en el sector
- La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta
- La calidad del agua reactiva la pesca en la ría de Avilés: 'Ya no es una cloaca
- Aquí se nos ve más', valoran los vendedores ambulantes de la plaza ahora en La Cámara
- Compartir piso cuesta casi 200 euros más que hace una década en Avilés: así están los precios en la comarca